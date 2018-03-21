Рецепты с замороженными продуктами

Специалисты считают, что замороженные овощи гораздо полезнее, чем свежие, если покупать их зимой. Овощи замораживают практически сразу же после сбора урожая. А свежие овощи в холодное время везут издалека, срывают недозревшими или обрабатывают специальными химическими составами.

Перед заморозкой большинство овощей бланшируют, то есть обдают кипятком. Это делают для того, чтобы сохранить внешний вид овощей, а также защитить их от порчи. Не бланшируют перцы, помидоры и лук. Сейчас чаще всего овощи подвергают шоковой заморозке: то есть их обдувают потоками воздуха, температура которого минус 35. Достаточно около 20 минут, чтобы овощи были уже заморожены. Есть также устаревший способ, когда овощи помещают в морозильную камеру на 2–3 часа.

Запеченные овощи в духовке

Ингредиенты: пакет замороженной овощной смеси, или замороженная фасоль, или брокколи. Твердый или плавленый сыр, соль, перец.

Способ приготовления: перед запеканием нужно убрать из овощей лишнюю влагу. Для этого их нужно предварительно разморозить и обсушить. Или обжарить на сухой сковороде, пока не выпарится вся влага. Форму для запекания смазать растительным маслом. Высыпать овощи и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Солить и перчить овощи лучше в конце приготовления, иначе они могут получиться сухими. Можно добавить по вкусу сухие травы. Сверху натереть твердый или плавленый сыр. Убрать форму для запекания в духовку еще на 10 минут. Перед подачей овощи можно посыпать свежей рубленой зеленью и чесноком.

В 100 г содержится около 80 Ккал.

Овощной салат

Ингредиенты: 500 г овощной смеси (морковь, зеленый горошек, брюссельская капуста, фасоль и т. д.), 1 картофелина, ½ луковицы, ½ зеленого яблока, 1 соленый огурец, ½ ч. л. горчицы, соль, перец, майонез.

Способ приготовления: налить в кастрюлю воду. Количество жидкости брать, исходя из пропорции 1 часть овощей на 5 частей воды. Когда вода закипит, посолить, всыпать овощи, перемешать. После закипания воды уменьшить огонь, накрыть кастрюлю крышкой и варить овощи до готовности. Затем воду слить. Отдельно сварить 1–2 картофелины в мундире. У яблока снять кожуру. Лук мелко нарезать, немного посолить и залить холодной водой на 7 минут. Огурцы, картофель и яблоко нарезать мелкими кубиками. Соединить с остывшими овощами, репчатым луком. Посолить, поперчить, перемешать. Заправить горчицей с майонезом.

В 100 г содержится около 192 Ккал.