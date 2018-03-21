Как раз и навсегда стать мастером в запекании овощей

Запекание в духовке, вероятно, самый простой и полезный способ приготовления овощей. Он один из первых приходит на ум, когда мы думаем, что сделать с овощами, чтобы превратить их во вкусный гарнир или в самостоятельное блюдо. В запекании овощей нет ничего сложного, однако приготовив овощи таким способом несколько раз, стандартная комбинация из соли, перца и масла начинает надоедать. Но кто сказал, что добавки к овощам должны ограничиваться парой-тройкой ингредиентов?

Все надоевшие и не очень рецепты приготовления овощей в духовке можно изменить до неузнаваемости, добавив в них несколько новых компонентов. Ароматная композиция собирается из приправ, специй, масла и различных добавок. Зная базовые составляющие такой «приправы», можно играть с пропорциями и составляющими и создавать бесконечную палитру вкусов и ароматов запеченных овощей. Наше краткое руководство по сочетанию овощей со специями поможет найти правильный баланс и каждый раз создавать оригинальную приправу, с который бы одни и те же овощи приобретали абсолютно разный вкус.

— Что запекать —

Запекать в духовке можно практически любые овощи, главное следить за тем, чтобы они не превратились в угольки или сильно не размякли. Для наглядности мы приводим несколько разновидностей овощей, которые особенно вкусно получаются в духовке.

Брюссельская капуста

Морковь

Картофель

Цветная капуста

Брокколи

Мускатная или обычная тыква

— Добавки —

Различные виды лука и имбирь обладают характерным ароматом, который при тепловой обработке придает определенный вкусовой оттенок блюдам, в том числе и запеченным овощам.

Что можно добавить:

Чеснок

Лук-шалот

Имбирь

Лук-порей

В каких пропорциях:

Чеснок: 2-4 зубчика целиком сначала запечь, затем раздавить, или в натертом виде

Лук: 1 маленькая луковица, разрезанная на 4 части

Лук-шалот: 2-4 луковицы, разрезанные на 4 части

Имбирь: 1 столовая ложка в натертом виде

Лук-порей: по вкусу, но только белые и светло-зеленые части, тонко нарезать

— Масло —

Количество добавляемого масла зависит от личных пристрастий и текстуры, которой вы хотите добиться. Им можно просто сбрызнуть овощи, обильно полить или же смазать маслом каждый отдельный кусочек и ломтик.

Растительное

Оливковое

Кокосовое

Куриный жир Жир от бекона

— Какие взять травы —

Перед добавлением травы лучше измельчить. 1-2 столовых ложек будет вполне достаточно. Если вы используете лаврушку, не кладите больше 3 листьев.

Тимьян

Розмарин

Шалфей

Лавровый лист

— Чем приправить —

Всевозможные баночки со специями и приправами должны использоваться не для украшения интерьера, а по прямому назначению. Содержимое некоторых из них придется весьма кстати при запекании овощей.

Специи с согревающим действием (корица, гвоздика, мускатный орех и т.д.)

Хлопья чили

Порошок чили

Порошок карри

Парика

В каких пропорциях:

Специи с согревающим действием: от 1/4 до 1/2 чайной ложки

Хлопья чили: 1/2 до 1 чайной ложки

Порошок чили, паприка и карри: 1-3 чайные ложки

— Финальный аккорд —

С помощью этих добавок и специй можно усилить основной вкус и придать блюду определенный вкусовой оттенок: от сладкого до пикантного. Добавляются они уже после того, как овощи достали из духовки. Вот несколько вариантов приправ, с помощью которых вы можете подчеркнуть вкус запеченных овощей.

С хрустящей текстурой: обжаренный измельченный хлеб, орехи и семена, жареный лук или лук-шалот

Острый: соусы табаско, шрирача, самбал

Сладкий: тростниковый сахар, кленовый сироп, мед Соленый: бекон, чоризо, колбаски, соевый соус, рыбный соус

Свежий: петрушка, мята, кинза, эстрагон

Кислый: сок цитрусовых, солодовый уксус, яблочный уксус, винный уксус, хересный уксус

В каких пропорциях:

С хрустящей текстурой: 1/4-1/2 чашки

Острый: слегка сбрызнуть

Сладкий: 2-4 чайные ложки

Соленый дополнения из мяса: 110-230 гр.

Соленый соевый и рыбный соус: 1-2 чайные ложки

Свежий: 1/4 чашки

Кислый: слегка сбрызнуть

— Универсальные комбинации —

Заглядывая иногда в нашу кулинарную шпаргалку, вы легко сможете подбирать нужные комбинации и пропорции и придумывать свои фирменные блюда. Чтобы вам было с чего начать, возьмите на вооружение эти 3 универсальных сочетания, которые сделают вкус запеченных овощей ярким и насыщенным.

Сладкий картофель: куриный жир + соль, перец + 2 лука-шалот + 2 зубчика чеснока (натереть) + тимьян (1 ст.л.). В конце дополнить рубленой петрушкой.

Брюссельская капуста: 4 зубчика чеснока (натереть) + соль, перец + кокосовое масло. Закончить с жареным луком-шалот, соусом самбал, рыбным соусом, кинзой, соком лайма.

Тыква: 1 лук-порей (тонко нарезать) + растительное масло + шалфей нарезанный (1 ст.л.) + хлопья чили (1/2 ч.л.) + соль, перец. Последним штрихом станет обжаренная колбаска (200 гр.) и нарезанный зеленый лук.