Часть Выборга остался без холодной воды 21 марта — список адресов

Холодное водоснабжение отключили из-за утечки на водопроводной линии на Ленинградском шоссе, 21 в Выборге. Воды не будет до 20 часов

Список адресов:

— ул. Ленинградское шоссе д.21;

— ул. Тургенева д.3;д.5;д.8;

— ул. Первомайская д.2;д.5;д.6;д.7;

— ул. Некрасова д.11;д.12;

Организации:

— Управление ЗАГС администрации МО «Выборгский район» ЛО — Филиал «Северо-Западный» Банка ВТБ (ПАО)

— ТСЖ «Соседи» — ГКУ ЛО «Леноблохота»

— ООО «Мактон» — Гр. РФ «Черновол С. В.»

— ОАО «Энергопроект-М» — ООО «Диалог»

— Гр. РФ. «Чичановская Л. А.» — ООО «БМД-АЭТ»

— Гр. РФ. «Чжан Э. Ю.» — ООО «Лакмус»

— ООО «Выборг Сиа — Гр. РФ „Рудаков В. А. “

— ООО „Суэл“ — Гр. РФ „Кирюта А. Н. “

— ФГУ „Центр гигиены и эпидемиологии“

— ТСЖ „Некрасова д. 11“