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Часть Выборга остался без холодной воды 21 марта — список адресов
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Часть Выборга остался без холодной воды 21 марта — список адресов 

Ivyborg.ru 7 часов назад
Холодное водоснабжение отключили из-за утечки на водопроводной линии на Ленинградском шоссе, 21 в Выборге. Воды не будет до 20 часов
Список адресов:
— ул. Ленинградское шоссе д.21;
— ул. Тургенева д.3;д.5;д.8;
— ул. Первомайская д.2;д.5;д.6;д.7;
— ул. Некрасова д.11;д.12;
Организации:
— Управление ЗАГС администрации МО «Выборгский район» ЛО  — Филиал «Северо-Западный» Банка ВТБ (ПАО)
— ТСЖ «Соседи» — ГКУ ЛО «Леноблохота»
— ООО «Мактон» — Гр. РФ «Черновол С. В.»
— ОАО «Энергопроект-М» — ООО «Диалог»
— Гр. РФ. «Чичановская Л. А.» — ООО «БМД-АЭТ»
— Гр. РФ. «Чжан Э. Ю.» — ООО «Лакмус»
— ООО «Выборг Сиа — Гр. РФ „Рудаков В. А. “
— ООО „Суэл“ — Гр. РФ „Кирюта А. Н. “
— ФГУ „Центр гигиены и эпидемиологии“
— ТСЖ „Некрасова д. 11“
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