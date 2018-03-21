8 способов ускорить обмен веществ

Какие продукты укоряют метаболизм? Сколько литров воды в день нужно пить? На эти и другие вопросы отвечает Мирослава Красова, онлайн-коуч и фитнес-блогер.

Хороший метаболизм — это ваш верный друг на пути к красивому и подтянутому телу. Благодаря ему вся пища, которая попадает в организм, трансформируется в энергию. Мы много слышали о том, как ускорить обмен веществ, но не так часто следовали этим советам. Не за горами лето — отличный повод начать! Давайте вместе разбираться, что же может помочь обрести отличное, «пляжное» тело.

1) Пейте воду в течение дня — желательно не менее двух литров в сутки

Ни для кого не секрет, что вода — основа всего живого в нашем мире. И не удивительно, что она играет важнейшую роль в главных процессах жизнедеятельности человека, в том числе — в метаболизме. Необходимое количество жидкости регулирует тепловой баланс организма и ускоряет выведение токсинов и продуктов распада, что благотворно влияет на похудение.

Кроме того, два литра в сутки обеспечат вам не только помощь в поддержании формы, но и нормальное функционирование сердца, почек, печени. А еще здоровый цвет лица и хорошее состояние кожи!

2) Регулярно тренируйтесь

Лучшим выбором для ускорения метаболизма станут круговые тренировки и табата. Упражнения при таком тренинге выполняются без перерыва в очень динамичном темпе, что позволяет, с одной стороны, держать пульс на высоком уровне, а с другой — опустошать запасы гликогена в мышцах. Все это ускоряет обмен веществ и помогает организму быстрее и эффективнее сжигать жир.

3) Равномерно употребляйте углеводы в течение дня Ошибка очень многих девушек при похудении — полное исключение углеводов. Сложные углеводы обеспечивают чувство сытости при небольшом количестве калорий, помогают в построении мышц, а также выступают основным источником гликогена, который расходуется при тренировках и интенсивных активностях (эти и другие интересные и важные факты об углеводах вы можете прочитать здесь). Если вам тяжело соблюдать режим питания, высчитывать и готовить необходимое количество еды, то можно воспользоваться сервисом доставки готовых рационов, например, Grow Food.

4) Делайте регулярные кардиосессии

Еще одно распространенное заблуждение худеющих девушек: «Буду уделять время только кардио-тренировкам!». Девушки до ужаса боятся «перекачаться» и стать мужеподобными атлетками. Конечно, это все глупости. Все, что может сделать со своей фигурой девушка в зале (не применяя специальные добавки), — это придать своему телу упругость и красивые формы. Но даже не думайте исключать кардио вовсе. Помимо непосредственно процесса жиросжигания бег, быстрая ходьба, занятия на эллипсе стимулируют быстрый обмен веществ, помогая оставаться в форме.

5) Спите достаточное количество времени

Недостаточное количество сна нарушает нормальную секрецию гормонов, что замедляет обмен веществ, а также способствует увеличению количества потребляемой пищи. Дело в том, что недостаток энергии организм старается компенсировать за счет калорий. Поэтому обязательно спите не менее 7-8 часов в сутки.

6) Употребляйте продукты, ускоряющие метаболизм

К ним относятся имбирь, лимон, корица, ананас, грейпфрут, зеленый чай. Имбирь и лимон можно добавлять в чай и воду, корицу — в творог, а грейпфрут и ананасы употреблять в качестве перекуса.

7) Пейте витамины

Витамины участвуют во всех процессах организма. Для метаболизма особенно будут полезны Омега-3-6-9. Они содержатся в авокадо, рыбе, оливковом масле и масле зародышей пшеницы. Как правильно выбирать витамины можно прочитать здесь.

8) Улыбайтесь

Хорошее настроение — гарантия того, что вы не пропустите тренировку, не соблазнитесь на какую-нибудь сладость и точно будете следовать вышеуказанным правилам. Всем большой удачи в достижении целей!