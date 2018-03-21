Рыбный суп с шафраном 

Вкуснейший и ароматный рыбный суп из палтуса, пастернака и шафрана!
Ингредиенты
Сливочное масло
4 ст. л.
лук (маленький)
1 шт лук-порей
1 шт пастернак
1 шт сухое белое вино
250 мл вода
500 мл рыбный или куриный бульон
500 мл лавровый лист
2 шт шафран
2 щепотки
морская соль
1 ч. л.
белый перец
1 ч. л.
жирные сливки
250 мл лимон (сок)
1 шт палтус
400 г свежий укроп
по вкусу
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Количество персон
3 чел Уровень сложности
Легко
Способ приготовления
Налейте масло в кастрюлю. В подогретую кастрюлю с маслом положите предварительно измельченный лук, тонко нарезанный порей и пастернак. Тушите все 15 минут до мягкости.
Залейте вино, воду и бульон. Положите лавровый лист и шафран (шафран разотрите пальцами). Посолите и поперчите по вкусу. Подождите пока закипит и готовьте 15 минут.
Залейте сливки и лимонный сок. Подождите пока закипит. Положите порезанную кубиками рыбу и укроп. Закройте крышкой и выключите плиту. Оставьте на плите примерно на 15 минут. Для украшения посыпьте укропом.
Приятного аппетита!