Рыбный суп с шафраном

Вкуснейший и ароматный рыбный суп из палтуса, пастернака и шафрана!

Ингредиенты

Сливочное масло

4 ст. л.

лук (маленький)

1 шт лук-порей

1 шт пастернак

1 шт сухое белое вино

250 мл вода

500 мл рыбный или куриный бульон

500 мл лавровый лист

2 шт шафран

2 щепотки

морская соль

1 ч. л.

белый перец

1 ч. л.

жирные сливки

250 мл лимон (сок)

1 шт палтус

400 г свежий укроп

по вкусу

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Количество персон

3 чел Уровень сложности

Легко

Способ приготовления

Налейте масло в кастрюлю. В подогретую кастрюлю с маслом положите предварительно измельченный лук, тонко нарезанный порей и пастернак. Тушите все 15 минут до мягкости.

Залейте вино, воду и бульон. Положите лавровый лист и шафран (шафран разотрите пальцами). Посолите и поперчите по вкусу. Подождите пока закипит и готовьте 15 минут.

Залейте сливки и лимонный сок. Подождите пока закипит. Положите порезанную кубиками рыбу и укроп. Закройте крышкой и выключите плиту. Оставьте на плите примерно на 15 минут. Для украшения посыпьте укропом.

Приятного аппетита!