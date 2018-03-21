Ещё
Маковый рулет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маковый рулет 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: Карельские вести
Простой рецепт приготовления вкусного рулета с ароматным маком!
Ингредиенты
Мука пшеничная
250 г  масло сливочное
150 г  мак  250 г  сахар
125 г  изюм
50 г  корица
щепотка
молоко
250 мл  соль
щепотка
сахарная пудра
по вкусу
Рекомендуем к прочтению:
Тыквенный хлеб
Яблочное повидло
Французский грушевый пирог
Маковый пирог с шоколадом
Рецепт шарлотки
Время готовки
1,5 ч  Количество персон
6 чел  Уровень сложности
Средне
Кухня
Международная
Способ приготовления
Просейте муку (200 грамм). В середине сделайте углубление и посыпьте солью, налейте 5 столовых ложек теплой воды и 50 г. растопленного сливочного масла.
Сделайте упругое гладкое тесто. Сделайте форму шара. Намажьте тесто жидким маслом и завернуть фольгой.
Чтобы приготовить начинку перемешайте мак с сахаром, корицей и 50 г. растопленного сливочного масла, добавите горячее молоко, чтобы масса была не слишком мягкой. Помойте изюм.
Тесто раскатать на посыпанном мукой полотенце в пласт. Затем растянуть его руками до размера около 50×70 см. Намазать сливочным маслом. Потом положите маковую начинку, оставив продольные края на 3 см. Посыпьте изюмом.
Открытые края завернуть вовнутрь. Тесто свернуть в рулет. Прижать концы. Поставьте выпечку на смазанный жиром противень и смажьте растопленным маслом.
Поставьте духовку на 180 градусов и запекайте 50 минут. Во время выпекания рулет постоянно поливать растопленным маслом. В конце посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Карельские вести: последние новости
Рыбный суп с шафраном Салат с соленым лососем Запеченные медовые груши с корицей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел78
Как на самом деле выглядят модели plus-size52
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам56
Эти продукты оказались опасными для здоровья10
Наргиз описала ужасные травмы после побоев мужа13
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение