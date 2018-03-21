Маковый рулет

Простой рецепт приготовления вкусного рулета с ароматным маком!

Ингредиенты

Мука пшеничная

250 г масло сливочное

150 г мак 250 г сахар

125 г изюм

50 г корица

щепотка

молоко

250 мл соль

щепотка

сахарная пудра

по вкусу

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Время готовки

1,5 ч Количество персон

6 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Международная

Способ приготовления

Просейте муку (200 грамм). В середине сделайте углубление и посыпьте солью, налейте 5 столовых ложек теплой воды и 50 г. растопленного сливочного масла.

Сделайте упругое гладкое тесто. Сделайте форму шара. Намажьте тесто жидким маслом и завернуть фольгой.

Чтобы приготовить начинку перемешайте мак с сахаром, корицей и 50 г. растопленного сливочного масла, добавите горячее молоко, чтобы масса была не слишком мягкой. Помойте изюм.

Тесто раскатать на посыпанном мукой полотенце в пласт. Затем растянуть его руками до размера около 50×70 см. Намазать сливочным маслом. Потом положите маковую начинку, оставив продольные края на 3 см. Посыпьте изюмом.

Открытые края завернуть вовнутрь. Тесто свернуть в рулет. Прижать концы. Поставьте выпечку на смазанный жиром противень и смажьте растопленным маслом.

Поставьте духовку на 180 градусов и запекайте 50 минут. Во время выпекания рулет постоянно поливать растопленным маслом. В конце посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!