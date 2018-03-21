Маковый рулет 

Простой рецепт приготовления вкусного рулета с ароматным маком!
Ингредиенты
Мука пшеничная
250 г масло сливочное
150 г мак 250 г сахар
125 г изюм
50 г корица
щепотка
молоко
250 мл соль
щепотка
сахарная пудра
по вкусу
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Время готовки
1,5 ч Количество персон
6 чел Уровень сложности
Средне
Кухня
Международная
Способ приготовления
Просейте муку (200 грамм). В середине сделайте углубление и посыпьте солью, налейте 5 столовых ложек теплой воды и 50 г. растопленного сливочного масла.
Сделайте упругое гладкое тесто. Сделайте форму шара. Намажьте тесто жидким маслом и завернуть фольгой.
Чтобы приготовить начинку перемешайте мак с сахаром, корицей и 50 г. растопленного сливочного масла, добавите горячее молоко, чтобы масса была не слишком мягкой. Помойте изюм.
Тесто раскатать на посыпанном мукой полотенце в пласт. Затем растянуть его руками до размера около 50×70 см. Намазать сливочным маслом. Потом положите маковую начинку, оставив продольные края на 3 см. Посыпьте изюмом.
Открытые края завернуть вовнутрь. Тесто свернуть в рулет. Прижать концы. Поставьте выпечку на смазанный жиром противень и смажьте растопленным маслом.
Поставьте духовку на 180 градусов и запекайте 50 минут. Во время выпекания рулет постоянно поливать растопленным маслом. В конце посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!