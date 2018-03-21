10 простых способов сделать свое питание здоровее

Правильный образ жизни, спорт и фитнесс, рациональное питание, детокс и пристальное внимание к своему здоровью — тренды последних лет, которым подвержены все успешные люди. Но на практике случается так, что сведений о продуктах, которые могут принести пользу, часто не хватает. На самом деле, здоровое питание — не только правильный выбор продуктов, но и знание верных методов.

Вы действительно можете решить множество проблем со здоровьем организма, просто начав правильно есть правильные продукты. Чистое и сбалансированное питание способно избавить вас от множества неприятностей, в том числе и отсрочить неумолимую старость. Сохранить иммунную систему сильной и гибкой, тем самым обеспечив себе прекрасный внешний вид, возможно используя эти десять лайфхаков, каждый из которых является панацеей от морщин, выпадения волос и прочих признаков увядания.

— Пар —

Приготовление продуктов на пару имеет сплошные преимущества. Продукты почти не теряют витамины и микроэлементы, свой натуральный цвет и форму после обработки паром. Еда получается красивой, ароматной и вкусной при умелом приготовлении. В этих блюдах остаётся максимум водорастворимых минералов и витаминов. Калорийность при этом намного ниже, благодаря отсутствию высококалорийного масла, которое образует в процессе жарки вредные для организма канцерогены. Приготовленная на пару еда получается сочнее, чем еда, приготовленная традиционным путем. Также она сохраняет аромат свежих продуктов и изначальный вкус. Благодаря современным кухонным приборам, а именно мультиварке или пароварке, времени на приготовление здоровой и вкусной пищи тратится совсем мало. Однако, тут есть правила, которые стоит знать.

— Больше орехов —

Омега-3 жирные кислоты, витамин Е и обилие растительного белка — этот набор полезных элементов в природе практически не встречается, кроме как в грецких орехах. Кроме того, там полно уникальных соединений железа, что поможет вашей коже сохранять естественный свет.

— Аль Денте —

Возьмите себе за правило недоваривать все — пасту, овощи (но только не мясо). Такой подход поможет сохранить максимальное количество пищевых волокон неповрежденными, а значит полезными и питательными.

— Витамин С и железо —

Продукты, богатые витамином С, отлично сочетаются с продуктами, в которых много железа. Это комбо имеет мощный оздоровительный эффект, поэтому имейте его в виду.

— Давайте овощам отдохнуть —

Да, вы не ослышались. Овощам, в течение 10 минут после нарезки, приходится запускать важные химические процессы, которые позволяют увеличить силу действия микроэлементов.

— Сезонные овощи —

Старайтесь следить за содержимым овощного прилавка и отдавать предпочтение тем овощам, которые появляются там по мере созревания — это могут быть баклажаны, лук и многое другое. Главный момент, который нужно помнить — в правильное время такие овощи могут содержать куда больше полезного, чем овощи, выращенные в теплицах в холодное время года.

— Комбинируйте жиры и клетчатку —

Немного оливкового масла или сыра в салате делают его совсем другим блюдом. К правильным углеводам стоит добавлять правильные жиры и белки.

— Кожура —

Попробуйте не чистить овощи, а тщательно вымыть их с помощью щетки. В кожуре часто бывают сосредоточены важные элементы, которые с ее удалением теряются безвозвратно.

— Пюре —

Измельченные в блендере овощи могут стать еще более эффективным источником клетчатки. Соусы и пюре различного рода усваиваются лучше, чем цельные овощи, поэтому обратите внимание на включение таких блюд в меню.

— Зеленый чай —

Чем больше жира накоплено в нашем организме, тем сложнее нам контролировать аппетит. Про этот физиологический факт часто забывают, однако жир на самом деле диктует нам правила игры, которые сложно изменить одной только силой воли. Зеленый чай — давний секретный метод в борьбе с жировыми отложениями. Исследователи говорят, что уникальные катехины, найденные в зеленом чае, вызывают высвобождение жира из жировых клеток (в частности, в животе), а затем ускоряют способности печени по превращению жира в энергию.