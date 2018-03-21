Регионы просят Правительство о молочных интервенциях

Президиум Заксобрания Камчатского края поддержал обращение Госсовета Татарстана к Правительству с просьбой ввести закупочные интервенции молока.

«Необходимо усилить господдержку производителей цельного молока в форме государственных закупочных интервенций и повысить эффективность выявления его фальсификатов на основе сухого молока и растительных масел», — говорится в резюме президиума за подписью спикера Валерия Раенко.

Обращение Госсовета Татарстана к премьер-министру Дмитрию Медведеву было направлено 20 февраля. Республика выпускает 8% общероссийского объёма производства цельного молока.

«В 2017 году в Россию завезены в большом объёме сухое молоко, масла, сыры и сыроподобные продукты, перенасытившие рынок, — говорилось в обращении. — Многие предприятия других регионов стали использовать дешёвое сухое молоко, а натуральные продукты оказались неконкурентными по цене, и производство упало».

По оценкам комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, оптово-отпускная цена литра молока в январе текущего года снизилась до 22 рублей, что на 6-8 ниже среднепрошлогодней. Выручка татарстанских производителей упала на 25%.

«Мы много лет различными программами удерживали поголовье скота, а теперь из-за падения закупочных цен сельчане потихонечку пускают его под нож — это страшное явление, — говорит председатель Госсовета Фарид Мухаметшин . — Как и то, что рынок наполняется некачественными молокоподобными порошковыми продуктами».

Госзакупки в виде интервенций — это экономический метод регулирования спроса и предложения, а также стоимости товара. В России он применяется в отношении зерна в урожайные годы: чтобы его избыток не обрушил цены, государство скупает зерно у фермеров и закладывает на хранение, а также продаёт на экспорт.