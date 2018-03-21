Искушение постом: Или как оживить гастрономическое воздержание

«ПЛОХОЙ ОХОТНИК»

Веганское кафе «Плохой охотник» — отдушина для тех, кто придерживается Великого поста по жизни. Осознавая всю серьёзность подаваемых лакомств, ассортимент в меню кафе огромен: от бургеров до хэндмейд-сникерса. Особенно мы отмечаем десерты, которые готовит их кондитер, без содержания сахара, яиц, молока и их производных. В качестве натурального подсластителя кондитер использует сироп топинамбура либо финики., Помимо десертов, обращаем ваше внимание на следующий напиток, который оставит гурманов-эстетов в восторге. Матча — японский чай, который готовят из цельных листьев зелёного чая, перетирают в порошок и получают концентрированный полифенол (мощнейший антиоксидант), максимально насыщенный. «Плохой охотник» готовит напитки с матчей, как и другие, полностью на растительном молоке: соевом, ванильном и кокосовом фирмы Alpro. Наиважнейшая особенность матчи — это высокое содержание кофеина, но благодаря L-теанину кофеин усваивается медленнее и постепенно, не вызывая резкого подъёма давления. На вкус — примерно как сильно концентрированный зелёный чай с добавлением растительного молока.,

CITRUS BAR Во время длительного поста настоятельно рекомендуем «Детокс-меню» из «Цитрус бара». Чтобы подготовиться к очищению организма, необходимо морально настроить себя на отказ от посиделок с друзьями за столом с «тяжёлым» содержимым, так как один малейший срыв может повлечь за собой последствия в виде сбоя пищеварительных процессов. Во время такого детокса стоит ложиться спать пораньше, в промежуке между 22.00 и 23.00, и выпивать сок из программы за 2 часа до сна. «Цитрус бар» подготовил систему очищения, с которой вы можете ознакомиться на баре, приобретая «Детокс-курс».

АРТ-КАФЕ «12 СТУЛЬЕВ»

Кафе-история в нашей подборке появилось не случайно, а в честь своего 22-летия. Оно находится в подвале Дома актёра, который очаровывает тематическим антуражем места, находящегося на этаж выше. Основное, на что мы обращаем ваше внимание, так это на разнообразие в меню основном и в меню постном. Кроме представленных нами голубцов, в постном предложении фигурируют 6 видов салатов, 2 вида супов и столько же закусок, 8 разновидностей горячего, большой выбор гарнира и наивкуснейшее запечённое яблоко в мёде (нами опробованное).

В состав голубцов входят: отварной белый рис, репчатый лук, пассированная мини-морковь, обжаренные шампиньоны и универсальный томатный соус. При подаче добавляется соевый соус. Стоимость голубцов — всего 210 рублей за 350 граммов гастрономического удовольствия., Фото: Александра Колотыгина