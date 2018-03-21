Омлет с томатами и сыром рикотта

Прекрасный вариант завтрака с ароматными помидорками, базиликом и мятой!

Уровень сложности

Средне

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Подготовка: 20 минут

Общее время: 55 минут

Количество: 6 порций

Ингредиенты:

430 г нежирного сыра рикотта

4 больших яйца

1/4 ст. тертого сыра пекорино романо

соль и перец

1/4 ст. нежирного молока

1 ст. ложка кукурузного крахмала

1/2 ст. свежих листьев базилика (нарезать)

1/2 ст. свежих листьев мяты (нарезать)

3 спелых помидора среднего размера (нарезать тоненькими кольцами)

Способ приготовления

1. Поставьте духовку до 190°С. В емкости взбейте яйца с сыром, 1/2 ч. ложки соли и 1/8 ч. ложки черного перца.

2. Залейте молоко и взбейте его с крахмалом в однородную массу, сюда же взбейте сырную смесь. Положите базилик и мяту.

3. Залейте смесь в сковороду, положите сверху помидоры. Выпекайте пирог 35–40 минут.

Приятного аппетита!