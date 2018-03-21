Омлет с томатами и сыром рикотта 

Прекрасный вариант завтрака с ароматными помидорками, базиликом и мятой!
Уровень сложности
Средне
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Подготовка: 20 минут
Общее время: 55 минут
Количество: 6 порций
Ингредиенты:
430 г нежирного сыра рикотта
4 больших яйца
1/4 ст. тертого сыра пекорино романо
соль и перец
1/4 ст. нежирного молока
1 ст. ложка кукурузного крахмала
1/2 ст. свежих листьев базилика (нарезать)
1/2 ст. свежих листьев мяты (нарезать)
3 спелых помидора среднего размера (нарезать тоненькими кольцами)
Способ приготовления
1. Поставьте духовку до 190°С. В емкости взбейте яйца с сыром, 1/2 ч. ложки соли и 1/8 ч. ложки черного перца.
2. Залейте молоко и взбейте его с крахмалом в однородную массу, сюда же взбейте сырную смесь. Положите базилик и мяту.
3. Залейте смесь в сковороду, положите сверху помидоры. Выпекайте пирог 35–40 минут.
Приятного аппетита!