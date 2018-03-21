В Кургане начался весенний взлет цен на овощи

Основная часть продуктовой корзины жителей столицы Зауралья существенно подорожала за последний месяц зимы.

Согласно данным Свердловскстата, за февраль 2018 года в Кургане отмечен существенный рост цен на свежие огурцы (+13,4%), белокочанную капусту (+12,8%), морковь (+7,9%), картофель (+5,2%), репчатый лук (+3,9%). Также подорожали яблоки (+4,4%). Незначительный прирост показали цены молочные продукты и мясо: пастеризованное питьевое молоко 2,5-3,2% жирности стало стоить на 2,4% дороже, сметана — на 1,9%, творог — на 0,5%, говядина подорожала на 0,8%, а свинина — на 0,3%.

Однако, крупа гречи стала дешевле на 2,4%, мясо птицы на 1,5%, твердые сыры подешевели на 1,2%, сливочное масло убавило в ценнике 0,7%. В магазинах города отмечено падение цен на свежие помидоры, рис и рыбу.