Жаркое из овощей

Горячее жаркое из тыквы, патиссона, болгарского перчика и картофеля!

Ингредиенты

Тыква

400 г патиссон

1 шт (около 500 г)

болгарский перец

1 шт картофель

2 шт морковь

1 шт лук 1 шт чеснок

4 зубчика

оливковое масло

1 ст. л.

овощной бульон

1 л соль

1 ч. л.

черный перец

по вкусу

тимьян

1 веточка

лавровый лист

2 шт паприка

1 ч. л.

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Время готовки

1 ч Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

Помойте тыкву и поместите в духовку, запекайте до мягкости, после почистите и превратите в пюре. Возьмите патиссон, почистите, уберите семена и превратите в пюре в блендере.

Возьмите картофель, морковь, перец и лук, почистите их и порежьте маленькими кубиками. Чеснок измельчите в чеснокодавке.

Подогрейте масло в большой сковороде -вок или кастрюле. Потушите в нем лук. Положите морковь и чеснок, тушите 5 минут, постоянно перемешивайте. После добавьте перец и картофель, готовьте 3 минуты. Положите все специи и пюре из тыквы и патиссона. Помешайте.

Залейте в овощи бульон и помешайте. Тушите на медленном огне около 45 минут. Перед подачей немного охладите.

Приятного аппетита!