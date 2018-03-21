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Жаркое из овощей
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Жаркое из овощей 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Горячее жаркое из тыквы, патиссона, болгарского перчика и картофеля!
Ингредиенты
Тыква
400 г  патиссон
1 шт (около 500 г)
болгарский перец
1 шт  картофель
2 шт  морковь
1 шт  лук  1 шт  чеснок
4 зубчика
оливковое масло
1 ст. л.
овощной бульон
1 л  соль
1 ч. л.
черный перец
по вкусу
тимьян
1 веточка
лавровый лист
2 шт  паприка
1 ч. л.
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Время готовки
1 ч  Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Помойте тыкву и поместите в духовку, запекайте до мягкости, после почистите и превратите в пюре. Возьмите патиссон, почистите, уберите семена и превратите в пюре в блендере.
Возьмите картофель, морковь, перец и лук, почистите их и порежьте маленькими кубиками. Чеснок измельчите в чеснокодавке.
Подогрейте масло в большой сковороде -вок или кастрюле. Потушите в нем лук. Положите морковь и чеснок, тушите 5 минут, постоянно перемешивайте. После добавьте перец и картофель, готовьте 3 минуты. Положите все специи и пюре из тыквы и патиссона. Помешайте.
Залейте в овощи бульон и помешайте. Тушите на медленном огне около 45 минут. Перед подачей немного охладите.
Приятного аппетита!
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