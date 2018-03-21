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Как приготовить овощную фунчозу с куриным филе
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Как приготовить овощную фунчозу с куриным филе 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Фунчоза — китайская лапша из бобовой или рисовой муки, подается холодной, но нием не хуже и в теплом виде. Отлично сочетается с овощами и разными видами мяса!
Ингредиенты
Фунчоза
200 г  куриное филе
400-500 г  морковь
1 шт.
болгарский перец
1 шт.
огурцы
половина тепличного огурца
тертый имбирь
1 ч.л.
чеснок
3-4 зубчика
хмели-сунели
2 ст. ложки
бальзамический уксус
3 ст. л.
соевый соус
3 ст. л.
сахар
1 ч.л.
оливкового масла + для обжарки
3 ст. л  молотого перца чили
1 шт.
петрушка
по вкусу
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Время готовки
1 ч  Количество персон
5 чел  Уровень сложности
Средне
Кухня
Китайская
Способ приготовления
Филе нарезаем соломкой. В сковороде подогреваем масло. Жарим курицу, перемешиваем с хмели-сунели. Обжариваем 10 минут.
Готовим фунчозу по рекомендациям на упаковке. Замачиваем в кипятке на 5 минут, потом промываем холодной водой.
Помойте морковь и натрите на терке для корейской моркови.
Морковку, измельченный чеснок и имбирь, сахар, чили, измельченную петрушку положите на лапшу. Поливаем все разогретым оливковым маслом.
Огурцы натираем на терке и перец режем соломкой.
Кладем перец, огурцы, соевый соус и бальзамический уксус. Перемешиваем.
Приятного аппетита!
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