Как приготовить овощную фунчозу с куриным филе

Фунчоза — китайская лапша из бобовой или рисовой муки, подается холодной, но нием не хуже и в теплом виде. Отлично сочетается с овощами и разными видами мяса!

Ингредиенты

Фунчоза

200 г куриное филе

400-500 г морковь

1 шт.

болгарский перец

1 шт.

огурцы

половина тепличного огурца

тертый имбирь

1 ч.л.

чеснок

3-4 зубчика

хмели-сунели

2 ст. ложки

бальзамический уксус

3 ст. л.

соевый соус

3 ст. л.

сахар

1 ч.л.

оливкового масла + для обжарки

3 ст. л молотого перца чили

1 шт.

петрушка

по вкусу

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Время готовки

1 ч Количество персон

5 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Китайская

Способ приготовления

Филе нарезаем соломкой. В сковороде подогреваем масло. Жарим курицу, перемешиваем с хмели-сунели. Обжариваем 10 минут.

Готовим фунчозу по рекомендациям на упаковке. Замачиваем в кипятке на 5 минут, потом промываем холодной водой.

Помойте морковь и натрите на терке для корейской моркови.

Морковку, измельченный чеснок и имбирь, сахар, чили, измельченную петрушку положите на лапшу. Поливаем все разогретым оливковым маслом.

Огурцы натираем на терке и перец режем соломкой.

Кладем перец, огурцы, соевый соус и бальзамический уксус. Перемешиваем.

Приятного аппетита!