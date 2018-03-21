Помидоры, фаршированные куриным фаршем

Отличная закуска из свежих помидоров, фаршированных фаршем, кукурузой и сыром! Простой рецепт не займет много времени! Рассчитан на 4 порции!

Уровень сложности

Средне

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Время приготовления: 35 минут

Количество: 4 порции

Ингредиенты:

4 ч. ложки оливкового масла

2 зеленых перца чили поблано (семена удалить, нарезать кусочками)

1 луковица среднего размера (накрошить)

1 зубок чеснока (размять прессом)

4 больших помидора

450 г куриного фарша

1 ст. ложка молотого тмина

соль

2 ст. зерен молодой кукурузы

1/2 ст. сыра Монтерей Джек (нарезанного кусочками)

1/4 ст. листьев кориандра (нарезать + веточки для украшения)

Способ приготовления

1. Налейте масло в глубокую сковороду и пожарьте лук с перцем 8–10 минут, постоянно мешайте Положите измельченный чеснок и готовьте еще 1 минуту.

2. Помойте помидоры и срежьте верхушки с хвостиками, ложкой достаньте мякоть, измельчите ее и все верхушки, кроме одной. Поставьте помидоры в микроволновую печь на 3 минуты.

3. Смешайте обжаренные овощи и измельченные помидоры и тушите на среднем огне 5 минут, мешая. Затем выложите смесь в блюдо.

4. В сковороде на среднем огне пожарьте куриный фарш с тмином, посолив, часто перемешивая. Добавьте томатную смесь, кукурузу, сыр и нарезанный кориандр, прожарьте.

5. Положите фарш в помидорные чашечки, украсьте их кориандром и положите на блюдо вместе с верхушкой помидора.

Приятного аппетита!