Помидоры, фаршированные куриным фаршем 

Отличная закуска из свежих помидоров, фаршированных фаршем, кукурузой и сыром! Простой рецепт не займет много времени! Рассчитан на 4 порции!
Уровень сложности
Средне
Рекомендуем к прочтению:
Тыквенный хлеб
Яблочное повидло
Французский грушевый пирог
Маковый пирог с шоколадом
Рецепт шарлотки
Время приготовления: 35 минут
Количество: 4 порции
Ингредиенты:
4 ч. ложки оливкового масла
2 зеленых перца чили поблано (семена удалить, нарезать кусочками)
1 луковица среднего размера (накрошить)
1 зубок чеснока (размять прессом)
4 больших помидора
450 г куриного фарша
1 ст. ложка молотого тмина
соль
2 ст. зерен молодой кукурузы
1/2 ст. сыра Монтерей Джек (нарезанного кусочками)
1/4 ст. листьев кориандра (нарезать + веточки для украшения)
Способ приготовления
1. Налейте масло в глубокую сковороду и пожарьте лук с перцем 8–10 минут, постоянно мешайте Положите измельченный чеснок и готовьте еще 1 минуту.
2. Помойте помидоры и срежьте верхушки с хвостиками, ложкой достаньте мякоть, измельчите ее и все верхушки, кроме одной. Поставьте помидоры в микроволновую печь на 3 минуты.
3. Смешайте обжаренные овощи и измельченные помидоры и тушите на среднем огне 5 минут, мешая. Затем выложите смесь в блюдо.
4. В сковороде на среднем огне пожарьте куриный фарш с тмином, посолив, часто перемешивая. Добавьте томатную смесь, кукурузу, сыр и нарезанный кориандр, прожарьте.
5. Положите фарш в помидорные чашечки, украсьте их кориандром и положите на блюдо вместе с верхушкой помидора.
Приятного аппетита!