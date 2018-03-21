Брокколи — одни из самых ценных продуктов

Пожалуй, каждый человек знает о том, что брокколи очень полезны. Прежде всего, они содержат большое количество витамина. C, K, бета-каротин, фолиевую кислоту и витамины группы В. Они также богаты кальцием, железом, магнием, калием и цинком. С этой композицией они превосходят не только всех своих родственников, но и находятся на первом месте среди всех овощей. Брокколи также очень подходят для будущих матерей, потому что они содержат самые важные витамины и минералы, необходимые во время беременности, в совершенно естественной форме. Самым ценным ингредиентом, как рассказали сайту МедикФорум диетологи, несомненно, является сульфорафан. Это вещество с одной стороны, предотвращает рак желудка и рак кожи (путем нейтрализации вредного воздействия ultravioletovote лучей), а другой останавливает рост уже возникших опухолевых клеток. С этим действием сульфорафансамый мощный противораковый агент, известный науке на сегодняшний день. Несмотря на свои незаменимые свойства, брокколи также известны как одни из самых ненавистных овощей для маленьких детей. Они не заинтересованы в том, насколько полезной является еда или насколько она вкусна. Бедная слава брокколи в этом отношении, объясняется главным образом в их недостаточной готовке. При правильном кулинарном приготовлении они становятся одними из самых вкусных блюд. Ранее ученые проанализировали сочетаемость разных продуктов питания и называли самые полезные для организма человека сочетания продуктов.