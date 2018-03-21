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Почему нельзя пить горячее во время простуды
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Почему нельзя пить горячее во время простуды 

Умная 3 часа назад
Фото: Умная
Помните, что вам в детстве советовали бабушка и мама, когда вы начинали кашлять, чихать, видели на градуснике температуру выше 37? Горячее молоко с медом, чай с лимоном и сахаром — и пей скорее, пока не остыло, а то не будет толку! И вы пили. Обжигались. Вас бросало в пот. Ненадолго помогало. Но через некоторое время вы начинали кашлять еще сильнее, чувствовать себя еще хуже.
Прежде всего, никогда не пейте обжигающие напитки. Они только раздражают слизистую рта и горла, но никак не помогают выздороветь быстрее. Пить нужно обязательно, обильное питье активно выводит токсические вещества, образующиеся в процессе жизнедеятельности бактерий и вирусов. Рекомендуемый суточный объем — до трех литров жидкости: это может быть просто теплая вода, отвар трав, немного остывший бульон.
Во-вторых, запомните: чай или молоко, в которых вы растворяете мед, уничтожают его целебные свойства. Запивать мед горячим напитком тоже бессмысленно — и с точки зрения пользы, и в плане вкусовых достоинств продукта.
В-третьих, забудьте про лимоны и другие цитрусовые на время болезни — они содержат полезный витамин С в огромном количестве, но усваивается этот витамин лишь здоровым организмом. Кислоты, которых в цитрусовых тоже предостаточно, служат благоприятной средой для вирусов, как и сахарный налет от сладкого чая, оседающий на слизистой рта и глотки — оно нам надо?
Лечебное действие прежде признанных полезными средств, таких как молоко или малина, тоже под сомнением. Плюс молока — это его мочегонное действие, в теплом виде оно может снизить ощущение першения в горле и восполнить нехватку калия. Слишком же жирное молоко дает ненужные при болезни калории и питательную среду бактериям, а не уничтожает их. Что касается малины, лучше употребить не ягоды, а листья этого кустарника, добавив их в отвар трав или заварив отдельно. Пить теплым!
Парадокс, но подтаявшее мороженое при ангине, как показывают исследования, может оказать лечебный эффект, закаляя миндалины. Но все хорошо в меру: проверяя действенность этого способа, не ешьте мороженое твердыми ледяными кусками в большом количестве и при высокой температуре.
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