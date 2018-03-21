Среди дешевых продуктов нашли самый полезный для сердца

По данным журнала LadyHealth, ученые сочли наиполезнейшей для сосудов и сердца красную фасоль. Исследователи констатировали, что красная фасоль заслуживает отдельного внимания как доступный продукт, содержащий в себе высокие уровни аминокислот, магния, калия, кальция, клетчатки, белка и омега-3 кислот. «Блюда из фасоли помогают людям в похудении и служат отличной профилактикой заболеваний сердца и сосудов», — отметили специалисты. МедикФорум выяснил, что с точки зрения диетологи фасоль — это продукт, с которым мало что может сравниться. По пищевой ценности и способности насыщать красную фасоль можно приравнять к мясным изделиям. Регулярное употребление фасоль нормализует метаболизм во всех системах организма человека. Фасоль является великолепным «антивозрастным» продуктом, который способствует выработке важного для гладкой кожи белка коллагена. Кроме того, в плодах этого бобового растения содержится большое количество витаминов, помогающих поддерживать здоровый вид волос и ногтей. Также в состав фасоли входит фолиевоая кислота, недостаток которой связан с повреждениями стенок сосудов, развитием атеросклероза, гипертонии. Содержащиеся в бобовых растворимые волокна снижают содержание плохого холестерина, что необходимо для нормальной работы сердца.