Салат с соленым лососем 

Простой рецепт салата из свежих овощей, зелени и соленой красной рыбы! Простой, свежий и вкусный салат подходит к другим блюдам и великолепен в качестве самостоятельного блюда!
Ингредиенты
Копченый лосось
5 ломтиков
отварного картофеля черри
150 г помидорки черри
100 г руккола
1 упаковка
оливковое масло
2 ст. л лимонный сок 1 ст. ложка
авокадо
1шт. (очистить, удалить косточку)
сметана
100 г соль и перец
по вкусу
Рекомендуем к прочтению:
Ореховый торт
Пикантные груши
Десерт мечты! Банановый чизкейк без выпечки и без хлопот!
Морковно-миндальный пирог
Творожное суфле
Время готовки
45 мин Количество персон
6 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Соус из сметаны
Почистите авокадо и положите мякоть в блендер вместе со 100 г сметаны. Измельчите, добавьте соль и перец.
В блюде соедините оливковое масло и лимонный сок, посыпьте солью и перцем, слегка взбейте вилкой.
Положите рукколу и перемешайте, чтобы зелень полностью покрылась соусом. Положите в салатник порезанный половинками картофель и помидорки черри, затем рыбу. Перемешайте.
Полейте соусом из авокадо.
Приятного аппетита!