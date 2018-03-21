Салат с соленым лососем

Простой рецепт салата из свежих овощей, зелени и соленой красной рыбы! Простой, свежий и вкусный салат подходит к другим блюдам и великолепен в качестве самостоятельного блюда!

Ингредиенты

Копченый лосось

5 ломтиков

отварного картофеля черри

150 г помидорки черри

100 г руккола

1 упаковка

оливковое масло

2 ст. л лимонный сок 1 ст. ложка

авокадо

1шт. (очистить, удалить косточку)

сметана

100 г соль и перец

по вкусу

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Время готовки

45 мин Количество персон

6 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

Соус из сметаны

Почистите авокадо и положите мякоть в блендер вместе со 100 г сметаны. Измельчите, добавьте соль и перец.

В блюде соедините оливковое масло и лимонный сок, посыпьте солью и перцем, слегка взбейте вилкой.

Положите рукколу и перемешайте, чтобы зелень полностью покрылась соусом. Положите в салатник порезанный половинками картофель и помидорки черри, затем рыбу. Перемешайте.

Полейте соусом из авокадо.

Приятного аппетита!