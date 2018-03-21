Ещё
Салат с соленым лососем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салат с соленым лососем 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Простой рецепт салата из свежих овощей, зелени и соленой красной рыбы! Простой, свежий и вкусный салат подходит к другим блюдам и великолепен в качестве самостоятельного блюда!
Ингредиенты
Копченый лосось
5 ломтиков
отварного картофеля черри
150 г  помидорки черри
100 г  руккола
1 упаковка
оливковое масло
2 ст. л  лимонный сок  1 ст. ложка
авокадо
1шт. (очистить, удалить косточку)
сметана
100 г  соль и перец
по вкусу
Рекомендуем к прочтению:
Ореховый торт
Пикантные груши
Десерт мечты! Банановый чизкейк без выпечки и без хлопот!
Морковно-миндальный пирог
Творожное суфле
Время готовки
45 мин  Количество персон
6 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Соус из сметаны
Почистите авокадо и положите мякоть в блендер вместе со 100 г сметаны. Измельчите, добавьте соль и перец.
В блюде соедините оливковое масло и лимонный сок, посыпьте солью и перцем, слегка взбейте вилкой.
Положите рукколу и перемешайте, чтобы зелень полностью покрылась соусом. Положите в салатник порезанный половинками картофель и помидорки черри, затем рыбу. Перемешайте.
Полейте соусом из авокадо.
Приятного аппетита!
Карельские вести: последние новости
Рыбный суп с шафраном Запеченные медовые груши с корицей Шоколадный миндаль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел78
Как на самом деле выглядят модели plus-size52
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам56
Эти продукты оказались опасными для здоровья10
Наргиз описала ужасные травмы после побоев мужа13
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение