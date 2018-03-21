Как приготовить сорбет из цитрусов

Любите ли вы сорбет? Его можно приготовить в домашних условиях из свежих цитрусов!

Ингредиенты

Мандарины

2 шт.

cахар

1 стак.

вода

1 стак.

апельсины

1 шт.

лимоны

1 шт.

Рекомендуем к прочтению:

Слойка с орехами

Ванильные маффины с изюмом

Горшочки с темным шоколадом и малиной

Клубничный лимонад

Клубнично-апельсиновый смузи

Время готовки

4 ч Количество персон

4 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Международная

Способ приготовления

Сделайте в блендере пюре из цедры цитрусов.

Залейте пюре из цедры стаканом воды и посыпьте сахаром. Поставьте на небольшой огонь и готовьте до приготовления сиропа. Снимите с огня и остудите.

Пюре фруктов перемешайте с сиропом и положите в морозилку на 1 час. Затем достаньте и перемешайте блендером. Повторите эту процедуру еще через час и через 30 минут. Через 12 часов сорбет готов.

Приятного аппетита!