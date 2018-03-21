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Как приготовить сорбет из цитрусов
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Как приготовить сорбет из цитрусов 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Любите ли вы сорбет? Его можно приготовить в домашних условиях из свежих цитрусов!
Ингредиенты
Мандарины
2 шт.
cахар
1 стак.
вода
1 стак.
апельсины
1 шт.
лимоны
1 шт.
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Время готовки
4 ч  Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Средне
Кухня
Международная
Способ приготовления
Сделайте в блендере пюре из цедры цитрусов.
Залейте пюре из цедры стаканом воды и посыпьте сахаром. Поставьте на небольшой огонь и готовьте до приготовления сиропа. Снимите с огня и остудите.
Пюре фруктов перемешайте с сиропом и положите в морозилку на 1 час. Затем достаньте и перемешайте блендером. Повторите эту процедуру еще через час и через 30 минут. Через 12 часов сорбет готов.
Приятного аппетита!
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