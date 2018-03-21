Ещё
Кто делает одни из лучших молодых сыров в Петербурге?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кто делает одни из лучших молодых сыров в Петербурге? 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Буррату Евгения и Екатерины Черненко влет разбирают и в «Азбуке вкуса», и в баре Salute — с мятой и черносливом. Читайте также про лучшую рикотту в городе, которую в Ленобласти делают итальянцы.
Евгений: В Белоруссии я получил образование в сфере управления предприятием промышленности. А когда мы с женой перебрались в Петербург, стал присматриваться к идеям разных производств. Выбрали сыроделие: я прошел курсы домашнего сыроварения и выучился на технолога в московской компании «Итальянские традиции» — у них же заказал оборудование. Начинали с моцареллы и качотты. Сделать их не сложно, но приготовить круто трудно. Прошло девять месяцев, прежде чем мы получили результат, которым остались довольны.
Екатерина: Мы делаем пятнадцать видов сыра, все из коровьего молока: камамбер, буррата, страчателла, моцарелла и качотта — выдержанная, с красным или черным перцем. У них маленький срок годности — семь дней, тогда как магазинные хранятся месяц: это потому, что в рецептуре нет консервантов — ничего, кроме закваски и молока. Мы сами — преданные клиенты Cheeser: завтракаем бурратой со свежим базиликом, томатами и оливковым маслом, а страчателлой заправляем пасту. Чтобы доказать, что наше сыроделие не хуже, скажем, итальянского, нужно десять, а то и двадцать лет. Если сейчас снимут продуктовые санкции, станет непросто: будет сильная конкуренция по цене. Но если русским сыроварам дадут время, мы добьемся, чтобы наш сыр возили за рубеж, а не мы — оттуда.
cheeser.spb.ru  фото: Алексей Сорпов декор: Анна Дружинина графика: Екатерина Селиверстова
Собака: последние новости
Россия передумала и не будет запрещать белорусские молоко и сливки Объявляем старт Премии "Лучшие дизайнеры и интерьеры 2018". Каллиграф из Петербурга Покрас Лампас сделал коллекцию для Reebok
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел77
Как на самом деле выглядят модели plus-size52
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам56
Эти продукты оказались опасными для здоровья10
Наргиз описала ужасные травмы после побоев мужа13
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение