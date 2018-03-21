Кто делает одни из лучших молодых сыров в Петербурге?

Буррату Евгения и Екатерины Черненко влет разбирают и в «Азбуке вкуса», и в баре Salute — с мятой и черносливом. Читайте также про лучшую рикотту в городе, которую в Ленобласти делают итальянцы.

Евгений: В Белоруссии я получил образование в сфере управления предприятием промышленности. А когда мы с женой перебрались в Петербург, стал присматриваться к идеям разных производств. Выбрали сыроделие: я прошел курсы домашнего сыроварения и выучился на технолога в московской компании «Итальянские традиции» — у них же заказал оборудование. Начинали с моцареллы и качотты. Сделать их не сложно, но приготовить круто трудно. Прошло девять месяцев, прежде чем мы получили результат, которым остались довольны.

Екатерина: Мы делаем пятнадцать видов сыра, все из коровьего молока: камамбер, буррата, страчателла, моцарелла и качотта — выдержанная, с красным или черным перцем. У них маленький срок годности — семь дней, тогда как магазинные хранятся месяц: это потому, что в рецептуре нет консервантов — ничего, кроме закваски и молока. Мы сами — преданные клиенты Cheeser: завтракаем бурратой со свежим базиликом, томатами и оливковым маслом, а страчателлой заправляем пасту. Чтобы доказать, что наше сыроделие не хуже, скажем, итальянского, нужно десять, а то и двадцать лет. Если сейчас снимут продуктовые санкции, станет непросто: будет сильная конкуренция по цене. Но если русским сыроварам дадут время, мы добьемся, чтобы наш сыр возили за рубеж, а не мы — оттуда.