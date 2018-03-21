9 худших советов по питанию на Facebook

СодержаниеГде нельзя учиться и худеть?Совет 1: «Забудьте о бананах — они увеличивают вес!»Совет 2: «Ешьте только органические продукты!»Совет 3: «Откажитесь от говядины — красное мясо вызывает рак!»Совет 4: «Во время тренировки пейте кокосовую воду»Совет 5: «Не покупайте продукты с незнакомыми названиями в списке ингредиентов»Совет 6: «Хотите похудеть — садитесь на диету»Совет 7: «Не ешьте яичные желтки, в них много холестерина»Совет 8: «Попробуйте детокс — организму нужна перезагрузка!»Совет 9: «Выбирайте лучшее — покупайте суперфуды!»

«Социальные сети — это зло!», — убеждены эксперты и в чем-то они, конечно, правы. Опрос среди двух тысяч диетологов, зарегистрированных на популярных площадках, показал, что социальные медиа-платформы — это худшее место, где можно получить советы по питанию. При этом 70% респондентов признались, что источник дезинформации №1 — платформа Facebook. Как это понимать и что теперь делать?

Где нельзя учиться и худеть?

Освоить принципы правильного питания и научиться следовать им — похвальная задача. Как показывает практика ученых и врачей, «мы есть то, что мы едим».

Правильное питание помогает укрепить и приумножить здоровье, сохранить красивую фигуру и даже отсрочить процессы старения. И наоборот — фастфуд, полуфабрикаты и сладкая газировка увеличивают вероятность серьезных заболеваний, заставляют нас чувствовать себя сонными, уставшими, малоактивными.

Всем, кто хочет что-то изменить в своей жизни, начать следует с коррекции своего меню. Но кому можно доверять в этом вопросе, с кем посоветоваться?

Доктор медицинских наук Лесли Бончи рассказывает, что в сети много информации, «основанной на предубеждениях, страхах и стремлении пристыдить тех, кто питается „как-то не так“. В то же время Интернет может стать надежным источником информации — если вы читаете посты врачей и диетологов, профессиональные медицинские сообщества и площадки для публикации новостей от авторитетных университетов и клиник.

Эксперты рассказали, какие худшие советы по питанию они видели на Facebook, а также объяснили, почему они не соответствуют действительности и им верить не стоит.

Совет 1: „Забудьте о бананах — они увеличивают вес!“

Бананы пользователи Интернета сравнивают с „библейским яблоком“, уверяя, что ничего полезного в них нет, а вес после их употребления растет как на дрожжах. На самом деле ярко-желтые плоды — ценный источник магния и калия, которые играют большую роль в функционировании нервной системы и головного мозга, построении мышц. Они жизненно необходимы растущему организму, а также спортсменам, которые выбирают силовые нагрузки. При этом содержание сахара в бананах не выше чем у других популярных фруктов. Нет никакой разницы, съедите вы грушу, яблоко или банан. При умеренном употреблении этот плод не навредит!

Лайфхак!

Если вы чувствуете голод, и кажется, что готовы „съесть слона“, а на полноценный прием пищи времени нет, съешьте банан с парой ложек арахисового масла. Такой перекус мгновенно зарядит энергией и порадует длительным чувством насыщения.

Совет 2: „Ешьте только органические продукты!“

Выбирать органические продукты или „обычные“ — личное дело каждого. Исследования не выявили существенной разницы между этими двумя видами продукции.

А между тем, Тоби Амидор, автор кулинарной книги „Готовь здоровую еду“, рассказывает, что люди с низким доходом, которые не могут позволить себе покупать экологически чистые овощи и фрукты, уже отказываются есть „обычные“, ошибочно полагая, что им приходится есть вредную пищу. Но ведь это не так!

Совет 3: „Откажитесь от говядины — красное мясо вызывает рак!“

Некоторые исследования действительно показали связь между продуктами, изготовленными из красного мяса и колоректальным раком. Но речь шла об обработанных продуктах питания — таких как сосиски, хот-доги, бекон. При этом ученые не нашли подтверждений тому, что филе красного мяса может негативно повлиять на здоровье человека. Долгосрочные исследования с высоким индексом надежности подтвердили безопасность говядины.

Доктор медицинских наук Джим Уайт советует включать в меню нежирные сорта говядины не менее 3-4 порций в неделю и не забывать о других источниках здорового белка — морепродуктах, птице, бобовых, молочной продукции.

Совет 4: „Во время тренировки пейте кокосовую воду“

Еще не успели утихнуть споры, так ли полезно кокосовое масло, как о нем говорят, как в социальных сетях появился новый суперфуд — кокосовая вода. Описывают ее как „волшебное средство“ и настоящий „эликсир молодости“. И хотя напиток действительно может быть полезным, его роль преувеличена.

»Во время выполнения упражнений организм человека охлаждается при помощи потоотделения. Пот в основном состоит из электролита натрия, — рассказывает фитнес-инструктор Джеки С. — Кокосовая вода не может восполнить потери электролитов. Но ее можно пить в течение дня, чтобы предупредить обезвоживание организма. А для интенсивных тренировок лучше приберечь спортивные напитки».

Совет 5: «Не покупайте продукты с незнакомыми названиями в списке ингредиентов»

«Если вы не химик или ученый, работающий в пищевой промышленности, вполне вероятно, что вам придется есть пищу с незнакомыми ингредиентами в составе. Так, некоторые производители обогащают продукты витаминами и минералами, тем самым увеличивая их пользу. И это правильно! — уверяет Доктор наук Хизер Мангиери. — Я каждое утро ем отруби с трехвалентным железом ортофосфат. На первый взгляд это звучит страшно, но как ученый я знаю, что это — полезная добавка».

Лайфхак!

Отказ от здоровых продуктов питания чреват дефицитом витаминов и минеральных веществ, а это в свою очередь может привести к сбоям в работе организма. Если вы не можете определить пользу и потенциальный вред питания, обратитесь к профессионалу — вам с удовольствием помогут!

Совет 6: «Хотите похудеть — садитесь на диету»

Это один из самых популярных советов по питанию в Интернете, и вопреки распространенному мнению, не такой уж безобидный. Взять, к примеру, кетогенную диету. «Нет исследований, которые доказывают, что она полезна кому-либо, кроме людей с эпилепсией, причем эффект наблюдается в основном у детей. Диета или лечебный план питания могут назначаться только врачом и им же контролироваться», — предупреждает Доктор наук, эксперт по питанию Элизабет Уорд . — Диеты не научат вас питаться правильно и не воспитают полезные пищевые привычки. А эксперименты с питанием приведут к ухудшению здоровья и самочувствия».

Совет 7: «Не ешьте яичные желтки, в них много холестерина»

Несмотря на то, что этот миф давно опровержен учеными, многие люди до сих пор в него верят. Исследования, опубликованные в 2016-м году в Американском журнале клинического питания, показали, что нет никакой связи между уровнем холестерина в крови и употреблением яиц. Более того, согласно выводам ученых, в желтке больше питательных веществ, чем в белке. Яйца нужно есть целиком!

Факт!

В яичном желтке содержатся витамины А, B 12, D, E и K, а также незаменимые Омега-3 жирные кислоты, фолиевая кислота, холин и антиоксиданты — лютеин и зеаксантин.

Совет 8: «Попробуйте детокс — организму нужна перезагрузка!»

«Организм человека — самоочищающаяся система. Если почки и печень нормально функционируют, помогать ему не нужно, — рассказывает Доктор наук Робин Ноглинг, — Популярные в интернете «соковые диеты» и другие варианты однокомпонентного меню — опасны для здоровья. Так, заменяя приемы пищи употреблением сока, вы ставите под удар работу пищеварительной системы. Последствия не заставят себя ждать».

Анна Чайкина, врач-диетолог

До сих пор бытует мнение о пользе разгрузочных дней на соках. Это очень опасное заблуждение. Свежевыжатые соки содержат большое количество сахара, что приводит к резкому повышению сахара в крови, а это может в свою очередь привести к развитию сахарного диабета. В Австралии, например, запрещены к употреблению в большом количестве свежевыжатые соки и уж тем более ни о каких монодиетах на них речи не может быть.

Совет 9: «Выбирайте лучшее — покупайте суперфуды!»

Ягоды годжи, семена чиа, морские водоросли и другие «суперфуды» — не что иное, как удачный маркетинговый ход. «Все натуральные продукты дают те или иные преимущества для здоровья, — рассказывает Доктор медицинских наук Лесли Бончи, — Но нет таких продуктов, которые лечат болезни, являются лучшим источником белка, жиров или клетчатки». Полагаясь на один продукт или группу, вы можете невольно создать дисбаланс питательных веществ. Чтобы укрепить иммунитет и сохранить здоровье, питаться нужно сбалансированно!

Комментарий экспертаАнна Чайкина, врач-диетолог

Самый худший совет по питанию, который можно встретить в интернете — отказ от еды! Не важно, что советуют делать — не есть после 18.00 или даже 16.00, интервальное голодание (8 часов ем, 16 не ем). Вариантов множество, смысл один — вам советуют для похудения, оздоровления или очищения на какое-то время взять и отказаться от еды. Это худшее, что можно сделать! То же самое относится к диетам на воде, зеленом чае, соках. Все эти голодовки приводят к обострению хронических заболеваний, к голоданию на белковом уровне всех органов и систем.

В лучшем случае у вас уйдет лишняя вода, а на следующий после голодания день вы переедите (а так чаще всего и случается) все вернется на круги своя, и вы будете готовиться к следующей голодовке. Смысла в этом нет никакого, одни проблемы и душевные муки. Все потому, что чувство голода и насыщения — цикличные и регулярные. И как бы вы не обманывали свой организм, есть нужно полноценно, рационально и самое главное — регулярно. Диетологи всего мира сошлись во мнении, что норма — это пятиразовое питание, а это подразумевает поздний ужин. А если учесть, что спать в 9 вечера большинство из нас не ложится, а засыпает чаще всего за полночь, то не есть после 16 или 18 часов — это вред себе и своему организму.

Монодиеты

Каких только монодиет не встретишь сегодня в интернете! Это не только привычные всем гречка, кефир, овощи или фрукты. Сейчас очень распространены диета на кофе, шоколаде, алкоголе и даже сале! Про кофе с алкоголем можно даже не говорить, но вот полезные по своим свойствам гречка, овощи, фрукты и кисломолочные продукты в одиночку, к сожалению, не работают. Вы добьетесь потери веса за счет мышечной массы, лишите себя полезных микро— и макроэлементов, а ненавистный жир останется с вами.

Исключение из рациона животного белка

… не самый худший, но и не безопасный совет по питанию. Кроме того, что вы лишаете свой организм незаменимых аминокислот, которые необходимы для работы всех систем и органов, вы должны быть готовы к тому, что настроение может резко ухудшиться.

Одна пациентка на 3 месяца исключила из рациона белковую пищу. У девушки начались жуткие перепады настроения, с которыми она не смогла справиться самостоятельно и вынуждена была обратиться к специалисту. Это было вызвано несколькими причинами: Во-первых — это физиологическая реакция организма на резкую смену рациона. Во-вторых — в животном белке содержится в большом количестве триптофан, который отвечает за наше настроение, эмоциональное состояние. В-третьих — белок содержит витамины группы В, микро— и макроэлементы, необходимые нашей центральной нервной системе. Исключение белка из рациона сразу дает сбой в работе ЦНС, эмоциональном состоянии.

С ней связаны самые безумные советы. Рекомендуют выпивать от 2 до 6 литров воды в день! Схем употребления воды множество: пить перед едой, не пить во время еды, пить с утра, не пить после 18… Никаких научно доказанных подтверждений у всех этих рекомендаций нет. На Конгрессе по проблемам ожирения в Ливерпуле в 2013-м году врачи озвучили 8-летние исследования, касающиеся норм воды для человека. Вывод — пить нужно по жажде.

Питание «Бешеная сушка»

Это питание приближенно к спортивному. Состоит из белков и овощей. Оно безопасно спортсменам, которые занимаются под контролем врачей, но может быть опасно обычным людям с хроническими заболеваниями.

Продукты-убийцы

Яйца — источник холестерина, глютен — опасен, в нем клейковина; сахар, соль… Люди постоянно придумывают «продукты-убийцы», которые вредят здоровью. Потом эти мифы благополучно развенчиваются, но жить без осознания, что я исключил из рациона вредный продукт, некоторым очень тяжело.

Сыроедение

Бытует мнение, что при термической обработке продукты теряют свои полезные свойства. Это не так. Более того, за последние 100 лет наша ферментативная система подстроилась под термическую обработку продуктов. Нельзя забывать, что для многих людей сырая грубая пища противопоказана из-за хронических заболеваний или особенностей организма.

Пережевывать пищу 33 раза

Не важно, сколько ты жуешь, главное не глотать целиком. На усвояемость пищи или похудение — это не влияет.

Есть стоя, левой рукой, с завязанными глазами, из посуды определенного цвета

Вы можете сколько угодно развлекаться и экспериментировать с процессом употребления пищи, помните главное: важно лишь то, что вы едите. Никакие ритуальные танцы с бубном (или без) не повлияют на ваше здоровье и фигуру.

Комментарий экспертаЭмилия Викторовна Цыбикова, кандидат медицинских наук, врач тибетской медицины в г. Москва

Один из самых вредных советов — употреблять некие чудодейственные «продукты для здоровья». Как правило, это экзотические растения, семена, ягоды или плоды которых продаются за большие деньги.

В тибетской медицине есть правило: «Лучшее питание — привычное питание». Это не значит, что все наши привычки в питании полезны. Это значит, что самые простые продукты — самые полезные. Например, в картошке содержится больше витамина С, чем в цитрусовых. Обычный хлеб дает достаточно витаминов В.

Нужно просто правильно сбалансировать питание. И тогда самые обычные продукты послужат достаточным источником витаминов, микроэлементов и аминокислот. И никакие экзотические «продукты для здоровья» не понадобятся!

Еще один вредный совет — употреблять больше сырых овощей и фруктов в качестве источника витаминов. Между тем сырые овощи, зелень и фрукты, с позиции тибетской медицины, приводят к охлаждению организма и расстройству сразу двух регулирующих систем — Ветра и Слизи. В тибетской медицине их называют Рлуг и Бад-кан. Дисбаланс первой системы означает нервные расстройства, бессонницу, высокую утомляемость, неврозы, депрессию, а также раздражительность, плаксивость и прочие невротически симптомы.

Расстройство второй системы может привести к эндокринным нарушениям, болезням суставов, обмена веществ, снижению иммунитета. Для чего нам рекомендуют употреблять сырые овощи, зелень и фрукты? Чтобы укрепить иммунитет. А результат может оказаться прямо противоположным.

Регулярное охлаждение организма такой пищей приводит не к укреплению, а к ослаблению иммунитета. Это особенно опасно при серьезных вирусных инфекциях (грипп и др.). Расстройство иммунной системы может привести в этом случае к тяжелым осложнениям. Типичные примеры — ревматоидный артрит и ревматизм. Так сыроедение может оказаться причиной серьезного заболевания и, как следствие, инвалидности.

Чтоб избежать этих и других проблем, овощи, зелень и фрукты следует употреблять в термически обработанном виде. Зелень достаточно просто ошпарить. Овощи сварить потушить, запечь. Фрукты больше подходят для летнего времени. В жаркую погоду не будет ничего плохого и в свежей зелени или салате из свежих овощей. Но только не зимой и не весной, не в сырую, холодную, ветреную или промозглую погоду!

Третий распространенный совет из наиболее вредных — это призыв следовать некой универсальной системе питания. В действительности такой системы не существует. Каждый человек индивидуален. Во-первых, он принадлежит к одной из девяти конституций. Во-вторых, он отличается одному ему присущим характером обмена веществ. Третье — это история жизни, разная у каждого человека. И в этой истории все имеет значение.

В моей практике бывали случаи, когда под действием тех или иных обстоятельств (в том числе питания) вдруг проявлялись последствия давно произошедших и забытых событий. Например, закаливания в молодом возрасте. Или очень старой психологической травмы. Тибетская медицина призывает врача «лечить не болезнь, а больного». Этот принцип записан в медицинском каноне «Чжуд-Ши» еще в XII веке. Поэтому коррекция питания всегда проводится индивидуально. Она не может быть универсальной. Поэтому в принципе не может быть никакой универсальной системы питания. И я могу утверждать, что в большинстве случаев такие универсальные системы приносят своим последователям не пользу, а вред.

Нередко в интернете, соцсетях можно встретить пропаганду вегетарианства. Между тем мясо птицы, рыба — это незаменимые согревающие продукты в условиях холодного российского климата. В Индии вегетарианство распространено, но это объясняется не столько профилактикой болезней, сколько материальным фактором. Большинству индийцев курица и рыба не по карману, поэтому они питаются рисом, овощами и чечевицей.

С другой стороны, в Индии очень популярно молоко. Это охлаждающий продукт и в климатических условиях России его употребление следует ограничить. В Индии жарко, поэтому молоко и овощи (большинство овощей охлаждают организм) вполне уместны. Кроме того, в Индии развита культура потребления пряностей. Пища там пряная и острая, а пряности и острый перец компенсируют охлаждающее действие сладостей, молока, овощей, фруктов и зелени.

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