В Ереване испекли самую длинную в мире гату

В Армении испекли самую длинную в мире гату — национальную выпечку, по вкусу напоминающую слоеные пирожки, передает корреспондент телеканала «МИР 24».

Гату длиной в 40 метров поместили на одной из центральных улиц Еревана. Каждый прохожий мог отведать кусочек пирога.

На приготовление гиганта ушло 55 килограммов муки, несколько сотен яиц и десятки килограммов сухофруктов, масла и сахара. Кондитеры решили отойти от традиционного рецепта и добавили в начинку миндаль.

«Подготовительный этап длился неделю. Мы готовили тесто и начинку. Сам процесс выпечки прошел за два дня. Приготовить такую огромную гату было сложно, но мы получили большое удовольствие», — рассказал Анаит Микаелян.

Гата в Армении — национальный бренд. Ее делают из слоеного теста, рубленого и дрожжевого. У каждой хозяйки свой фирменный рецепт. Хориз, начинка, чем-то напоминает венский штрейзель. И все-таки для туристов такой пирог — настоящая экзотика.

«Для нас, китайцев, гата очень экзотический пирог, но мне она очень понравилась. Ее вкус необычный», — отметил Хингю.

«Вкусная гата! Мои бабушка и мама тоже ее готовят», — поделился Эрик Милитосян.

«Мне понравилось идея такой акции. Думаю, я попробую приготовить гату по новому рецепту с сухофруктами», — сказала Гаяне Мартиросян

Последний раз «вкусный рекорд» установили в прошлом году. Жители села Хачик представили гату диаметром четыре метра. Пекли всем селом и собирали по кусочкам. А сегодня размерами национального пирога удивили ереванцы. Эта гата — самая длинная в мире.

Добавим, что гата — символ достатка и удачи. Это обрядовое кондитерское изделие готовят на праздники и свадьбы.

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