Пищу в школах, детсадах и больницах будут готовить с йодированной солью

О намерении принудительно добавить в рацион россиян йод при помощи соли Минздрав заявил еще пару лет назад.

Йодированная соль считается самым простым и дешевым способом профилактики йододефицита — проблемы, с которой сталкиваются не только у нас, но и по всему миру. В каких-то географических районах с природным йодом все в порядке, но в других его не хватает, и население таких регионов имеет из-за этого проблемы со здоровьем. В России это практически вся территория, в том числе Приморье, где, казалось бы, все в порядке с источниками йода.

Особенно опасен дефицит йода для детей, потому что может приводить к умственной отсталости, которую уже не компенсировать. Даже легкий недостаток отнимает 10 пунктов по IQ.

Но призыв к россиянам досаливать пищу йодированной солью, как признают эксперты, работает плохо — до кого-то просто не доходит, в сельских районах ее часто не купишь, а кто-то делает выбор в пользу более дешевой обычной. В итоге Минздрав предлагает действовать в добровольно-принудительном порядке, обязав некоторые учреждения использовать только йодированную соль — что при приготовлении пищи, что при досаливании уже готовой. Если поправки, которые сейчас проходят экспертизу, будут приняты, с 2019 года такой порядок коснется всех школ, детсадов, больниц, а также воинских частей и организаций культуры — например театральных буфетов, кафе и пр. Там будут использовать только соль, обогащенную йодатом калия.

Не навредит ли?

— Есть люди, которым прием йода противопоказан после перенесенных операций, при онкологических заболеваниях щитовидной железы, аутоиммунном тиреоидите с гиперфункцией, тиреотоксикозе. Бывает индивидуальная непереносимость йода. Но это вряд ли может возникнуть при употреблении йодированной соли, так как доза йода в этом случае очень мала. Передозировка же при приеме йодированной соли практически невозможна, если человек употребляет в день не более 12 г соли.

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