Топ-4 приборов для современной кухни

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Мультиварка

Благодаря процессору с запрограммированными режимами этот прибор может приготовить множество вкусных и полезных блюд. А самое приятное — он сделает это практически без вашего участия. Вам нужно лишь засыпать в емкость с антипригарным покрытием ингредиенты, закрыть герметичную крышку, нажать на кнопку — и можно заниматься своими делами. Большинство мультиварок также умеют приготовить еду к указанному времени и сохранять ее теплой долгое время.

Вакуумизатор

Прибор, который запаивает пакеты с едой, одновременно откачивая из них воздух, — а значит, препятствуя размножению бактерий. Это позволяет продуктам храниться дольше (например, мясо можно положить в холодильник не на сутки, а на 4-5) без потери вкуса и аромата. Вакуумирование очень полезно и для заморозки: благодаря ему в тканях не образуются кристаллики льда, разрушающие их структуру.

Хлебопечка

Девайс для настоящих кухонных креативщиков. Уже сама перспектива наслаждаться свежей выпечкой, не выходя из дома, весьма привлекательна: французский багет, пахучий бородинский хлеб или сладкие кексы украсят ваш стол без каких-либо усилий и сноровки. Но хлебопечка еще и предоставляет широкий простор для творчества. Составляйте собственные рецептуры, экспериментируйте с неожиданными компонентами и почувствуйте себя заправским шеф-пекарем!

Ручная горелка

Инструмент для тех, кому близка концепция готовки на пару при низких температурах. Безусловно, этот способ имеет ряд преимуществ: продукты сохраняют сочность и нежность, а полезные вещества не разрушаются, как при радикальной термической обработке. Но есть и недостатки. Во-первых, бактерии в тканях погибают, а вот на поверхности могут остаться, что особенно актуально для мяса и рыбы. А во-вторых, блюда без румяной корочки кажутся не такими аппетитными. Обе эти проблемы горелка решит буквально за несколько секунд.

Наверное, какие-то из описанных приборов вам уже известны или даже заняли достойное место на вашей кухне. Обратите внимание и на остальные, ведь вещи, которые делают нашу жизнь проще и приятнее, бесценны.