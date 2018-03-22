Ешьте и наслаждайтесь: Дженнифер Гарнер поделилась рецептом свекольных чипсов

45-летняя актриса Дженнифер Гарнер — замечательная мама для своих детей. Актриса старается, чтобы они питались не только правильно, но и вкусно. А своим фирменным рецептом свекольных чипсов Дженнифер решила поделиться со своими поклонниками.

Подписчики Дженнифер Гарнер с нетерпением ждут новых кулинарных рецептов своей любимицы на ее страничке в Инстаграме. Ведь для приготовлении еды актриса использует самые простые продукты и совсем мало времени. И все получается действительно вкусно! Для того чтобы сделать свекольные чипсы по рецепту Дженнифер Гарнер, необходимо иметь на своей кухне всего лишь свеклу, соль и растительное масло. 1. Вымойте тщательно свеклу и очистите ее. Отрежьте верхушки и нашинкуйте тонкими кружочками. 2. Выложите будущие чипсы на смазанные растительным маслом противень, посыпьте солью и обмажьте маслом. Выпекайте их в предварительно разогретой до 240°C духовке 1 час. 3. Ешьте и наслаждайтесь.

Фолловеры поблагодарили актрису за интересный рецепт и сказали ей много добрых слов: «Не перестаю вам восхищаться! Откуда столько энергии и сил?» «Никогда не ела свеклу, но теперь обязательно куплю и попробую приготовить по вашему рецепту» «Чипсы выглядят очень аппетитно! Спасибо за вдохновение, сегодня же приготовлю своим детям» «Какая находка! Ведь так трудно заставить детей есть овощи» «Вам пора писать свою кулинарную книгу!».

Дженнифер Гарнер старается не только правильно питаться, но и много заниматься спортом. Благодаря этому она имеет прекрасную стройную фигуру, которой не перестают восхищаться ее поклонники. Напомним, Дженнифер Гарнер была 10 лет замужем за известным актером Беном Аффлеком. У пары есть трое детей, две дочки и один сын. Однако пара рассталась по причине измен Бена своей жене. Сейчас актер появляется на светских вечеринках с продюсером Линдси Шукас. В свою очередь накануне Дня всех влюбленных папарацци заметили Дженнифер, романтично гуляющей с незнакомым мужчиной по улицам Лос-Анджелеса.

Некоторые поклонники считают, что Дженнифер Гарнер все еще любит своего бывшего мужа и никак не может его отпустить.