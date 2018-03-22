Важное о термостатных кисломолочных продуктах

Сегодня очень популярными стали термостатные кисломолочные продукты. В рекламе говорится о том, что они производятся особым образом, а потому полезнее привычных. «Летидор» решил разобраться, так ли это на самом деле, и поделиться самой важной информацией, которая необходима любому родителю.

Для этого мы обратились к экспертам Группы компаний Danone в России Игорю Бережному, старшему менеджеру по качеству в производстве и инновациях, и Ольге Волковой , директору по связям с медицинской общественностью.

Что такое термостатные продукты

Термостатными называют привычные всем кисломолочные продукты, которые произведены по особой технологии.

Когда кисломолочные продукты производят обычным, резервуарным, способом, то молоко (для сметаны используют сливки) выливают в резервуар, туда же добавляют закваску. Затем смесь нагревают, и она начинает сквашиваться прямо в этом резервуаре. После этого все перемешивают и разливают по стаканчикам, получается привычный кисломолочный продукт.

Когда же производят термостатные продукты, то охлажденное молоко выливают в резервуар и добавляют закваску, но поскольку молоко остается холодным, то она пока не работает. Затем молоко подогревают, разливают в упаковку и отправляют в специальное теплое помещение, где в каждом стаканчике продукт сквашивается в течение нескольких часов.

Благодаря такому способу термостатные продукты имеют другую консистенцию: они получаются более густыми, как выражаются специалисты, «с ненарушенным сгустком».

Какие кисломолочные продукты возможно производить таким способом

Практически любые кисломолочные продукты. Сейчас в линейке термостатных продуктов у большинства крупных производителей йогурты (с фруктовыми наполнителями и без них), сметана, ряженка, кефир.

Насколько дольше сохраняются такие продукты

Срок годности термостатных продуктов не отличается от сроков годности традиционных продуктов.

Однако в термостатных продуктах при неправильном хранении может сильнее проявляться отслоение сыворотки, которое усиливается со временем.

Термостатные продукты требуют бережного отношения и при транспортировке. Чтобы нежная и густая консистенция не нарушилась и сохранился сливочный вкус, термостатные продукты важно хранить только в вертикальном положении при температуре от 4 до 6 °С.

Могут ли продукты для детей первого года жизни быть термостатными

Любой продукт, который можно давать в качестве продукта прикорма для ребенка первого года жизни, должен иметь государственную регистрацию как продукт для питания детей раннего возраста (до трех лет).

И в этой ситуации не имеет значения, термостатный он или резервуарный!

Самое главное, чтобы он отвечал потребностям ребенка раннего возраста как с точки зрения пищевой безопасности, так и с точки зрения пищевой ценности.

Согласно российскому законодательству, если термостатный кисломолочный продукт не зарегистрирован как продукт питания для ребенка первого года жизни, то давать его ребенку первого года жизни нельзя!

Если же термостатный кисломолочный продукт зарегистрирован как продукт питания для ребенка первого года жизни и на нем указано, с какого возраста его можно вводить в рацион питания, тогда можно!

И если продукт предназначен для питания ребенка первого года жизни, он должен производиться на отдельных линиях (цехах) и не соприкасаться с производством «взрослых» продуктов. Также предъявляются особые требования к ингредиентам, из которых он произведен, рецептуре, производству, пищевой безопасности.

Термостатные продукты для детей первого года жизни российские компании не производят.

С какого возраста можно давать детям

В питании ребенка после трех лет допускаются кисломолочные продукты, произведенные как термостатным, так и традиционным (резервуарным) способом. Разница между такими продуктами исключительно в технологии производства.

Какие продукты можно включать в рацион беременных женщин

В рацион беременной можно включать любые термостатные продукты.

Сколько молочных продуктов нужно съедать каждый день

Прежде всего молочные продукты богаты белком, кальцием, фосфором. Кальций необходим для поддержания костной системы, а также для нервной и сердечно-сосудистой систем, он же влияет на работу мышц.

Кальций не синтезируется в организме человека и поэтому поступает только с пищей.

С точки зрения здорового питания в день рекомендуется съедать три молочных продукта (это примерно 80% от суточной нормы потребления кальция).

Вот возрастные нормы потребления кальция:

детям 3-7 лет — 900 мг в сутки, 7–11 лет — 1100 мг, 11–18 лет — 1200 мг;

взрослым от 18 до 59 лет — 1000 мг;

взрослым старше 60 лет — 1200 мг;

беременным и кормящим женщинам — 1300–1400 мг.