Какие шокирующие блюда едят народы России

Россиян порой шокируют экзотические кулинарные традиции других стран. Нам кажется дикостью поедание жареных кузнечиков или обезьяньих мозгов, между тем не меньшая экзотика присутствует и в кухне некоторых народов нашей страны.

Хошхоног

Это популярное национальное кушанье бурятов. По виду хошхоног напоминает сардельки, но готовят его обычно только по большим праздникам. Берут баранью или конскую прямую кишку, тщательно ее моют, выворачивают, вымачивают в воде, затем, разрезав на длинные полоски, варят в соленой воде и подают к столу. Соль рекомендуется добавлять по вкусу.

Не каждый готов попробовать такое яство, но многие говорят, что получается очень вкусно.

Чай с салом

Калмыки вас угостят именно таким напитком. Чай у них бывает только с молоком, туда добавляют ещё сливочное масло и соль. А есть вариант под названием хурсн-ця. В его состав входят не только молоко и масло, но и обжаренная на сале мука, лавровый лист и мускатный орех.

Вкус такого напитка жителю центральных регионов России покажется крайне непривычным, слишком острым и пряным, да и вообще мало похожим на чай.

Копальхен

У чукчей, ненцев, эвенков это блюдо считается деликатесом. Для его изготовления берут тушу моржа, тюленя или оленя. Если это олень, то его тушу погружают в болото, засыпая торфом, ветками и камнями; если морж или тюлень (более распространенный вариант), то кладут тушу в шкуру, затем выпускают воздух и помещают на линии прибоя, положив сверху пресс из гравия. Через несколько месяцев тушу вытаскивают.

Существует ещё один способ приготовления копальхена. Мясо моржа свежуют, режут на куски весом 70-80 килограммов, пересыпают смесью трав и лишайников, сворачивают в рулон и также на несколько месяцев складывают в ямы, стенки которых обложены камнями. Поскольку ямы выкопаны в вечной мерзлоте, мясо не гниет, но в нём образуются микроорганизмы, придающие ему специфический вкус и запах.

Когда подходит срок и считается, что мясо готово к употреблению, его режут тонкими ломтиками и сворачивают в трубочки. Их макают в соль и заедают сырым лёгким только что забитого оленя.

Увы, если человек с детства не приучен есть копальхен, то он рискует очень сильно отравиться, поскольку такое мясо в большом количестве содержит трупные яды. И поэтому такая пища подходит только коренным жителям.

Каныга с ягодой

Это блюдо распространено у многих коренных северных народов — например, чукчей и коряков. Каныга представляет собой полупереваренное содержимое желудка северного оленя. А пищей местным оленям служат в основном различные лишайники, листва кустарников, травы и грибы.

Массу, извлеченную из оленьего желудка, смешивают с ягодами, например, брусникой или голубикой и едят ложками. Считается, что каныга способствует лучшему усвоению жирной и мясной пищи, а кроме того, она богата полезными элементами и витаминами, которые на севере очень трудно найти.

Личинки подкожного овода

Северных оленей часто донимают оводы. Самки оводов откладывают яйца, которые плотно приклеиваются к волосам оленя. Через несколько дней из яиц вылупляются личинки, которые проникают под кожу. Примерно через полгода зрелые личинки через проделанные ими свищевые отверстия падают на землю, где им предстоит окуклиться.

Созревшая личинка может достигать длины 30 миллиметров и толщины 13—15 миллиметров. Некоторые северяне, например, чукчи, едят их в сыром виде. Благодаря высокому содержанию белка и жира пища считается полезным деликатесом.