В Челябинске прошла дегустация новых сортов картофеля

Семена картофеля отечественной и импортной селекции прошли испытания на полях аграрного техникума в Аргаяшском районе.

На дегустации можно было попробовать отварной картофель пяти сортов, без добавления соли и приправ. Затем тот же картофель был представлен в виде блюд. Первое место разделили два сорта: «василёк» Московского НИИ имени А. Г. Лорха и «чароит» Ленинградского НИИ сельского хозяйства «Белогорка». Также на дегустации были представлены отечественный сорт «бабушка» и два немецких — «ред леди» и «ред фентези».

«В прошлом году предприятие апробировало на полях 11 новых сортов картофеля Это новые сорта, которые предложили селекционеры России и Германии. Мы испытываем их на устойчивость к заболеваниям, проверяем на сохранность, и, конечно, оцениваем вкусовые качества», — отметила гендиректор Продкорпорации Челябинской области Ирина Новикова

Добавим, что в целом сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Челябинской области ежегодно выращивают более 100 тыс. тонн картофеля. Этого достаточно для формирования семенного фонда, обеспечения социальной сферы, а также для реализации внутри региона и за пределами области.