Ещё
В Челябинске прошла дегустация новых сортов картофеля
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Челябинске прошла дегустация новых сортов картофеля 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Семена картофеля отечественной и импортной селекции прошли испытания на полях аграрного техникума в Аргаяшском районе.
На дегустации можно было попробовать отварной картофель пяти сортов, без добавления соли и приправ. Затем тот же картофель был представлен в виде блюд. Первое место разделили два сорта: «василёк» Московского НИИ имени А. Г. Лорха и «чароит» Ленинградского НИИ сельского хозяйства «Белогорка». Также на дегустации были представлены отечественный сорт «бабушка» и два немецких — «ред леди» и «ред фентези».
«В прошлом году предприятие апробировало на полях 11 новых сортов картофеля Это новые сорта, которые предложили селекционеры России и Германии. Мы испытываем их на устойчивость к заболеваниям, проверяем на сохранность, и, конечно, оцениваем вкусовые качества», — отметила гендиректор Продкорпорации Челябинской области Ирина Новикова.
Добавим, что в целом сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Челябинской области ежегодно выращивают более 100 тыс. тонн картофеля. Этого достаточно для формирования семенного фонда, обеспечения социальной сферы, а также для реализации внутри региона и за пределами области.
АиФ: последние новости
Плов - дело тонкое. 9 секретов приготовления древнейшего блюда В Челябинске бомж отказался от приюта, чтобы не оставлять бездомного пса Гены и солнце. Можно ли избавиться от веснушек и пигментных пятен
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден простой секрет долголетия1
Николь Кидман разводится с мужем5
Почему вашим детям за вас неловко1
На выброс: эти вещи выдают провинциальность16
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел141
Видео
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение