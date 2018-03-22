В Ярославском колледже индустрии питания прошел кулинарный фестиваль «Постимся постом приятным»

Возродить и сохранить блюда ярославской кухни, познакомить студентов с традициями православной трапезы, рецептурой и правилами приготовления постных блюд — такова цель кулинарного фестиваля постной кухни, который организовали в Ярославском колледже индустрии питания. Среди участников не только будущие повара, но и студенты-технологи.

Конкурсанты накрывали столы блюдами собственного приготовления, а потом представляли их жюри.

— Такие фестивали — одна из достаточно успешных форм продвижения наших студентов в профессию. Здесь решается целый комплекс задач, — отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков . — Во-первых, не за горами региональный фестиваль постной кухни, поэтому для части наших студентов сегодня это своего рода проба пера. Во-вторых, здесь и первый, и второй, и третий курсы, то есть ребята с разной степенью подготовки, и все выглядят очень достойно. А если говорить о приготовлении пищи, то в идеале каждый продукт должен быть с историей. И здесь мы как раз видим тот случай, когда пища с историей — с историей постной кухни, родной страны.

Среди номинаций — «Постные закуски и салаты», «Постная выпечка», «Лучший традиционный напиток», «Постные десерты». Все должно быть приготовлено в соответствии с правилами строгого поста. На столах — постные щи из квашеной капусты с грибами, котлеты из капусты, отварной картофель, разноцветный хлеб-косичка со шпинатом, морковью и свеклой, сладкий плов, конфеты из фруктов.

— Мы сделали постный салат с красной фасолью. Ингредиенты: томаты черри, красная фасоль, чеснок, красный лук, уксус, перец и оливковое масло. Выглядит очень красочно, — поделился третьекурсник Михаил Шилов

— Такое разнообразие, и ассортиментное, и вкусовое. Очень непросто жюри! — сказал заместитель директора ЯрКИП Виктор Новиков . — Студенты стараются, нашли новые рецепты и даже в традиционные внесли свою изюминку. Для повара постная кухня — это опыт, который может пригодиться в будущем. Сейчас во многих ресторанах и кафе посетители спрашивают постные блюда.

Запрет на использование ряда продуктов придал новый поворот творческой фантазии студентов. По соседству с традиционными русскими пирогами со смородиной оказались кексы из бананов с апельсиновым соком, овощные роллы, рыба из тофу, французский мусс и китайский рис с соевым соусом.