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В Косинском морском клубе выступит специалист по здоровому питанию
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В Косинском морском клубе выступит специалист по здоровому питанию 

Управа района Косино-Ухтомский 4 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
1 апреля в Косинском морском клубе в 14.00 выступит нутрициолог Андрей Пильгун. Это специалист, который занимается здоровым питанием. Встреча пройдет в рамках цикла «Мой выбор — здоровье». Жители района и округа смогут узнать о секретах долгожителей, о «живой воде», об «умной еде», а также о том, как прожить без антибиотиков.
У Андрея Пильгуна свое фермерское хозяйство, он сам производит сыр из домашнего молока, делает льняное масло. Он считает, что здоровье и счастье человека напрямую зависти от потребляемой им пищи. Поэтому косино-ухтомцам будет полезно узнать о его программе здорового питания.
Кроме беседы гости мероприятия смогут попробовать полезные продукты. Андрей Пильгун также поделиться рецептами «правильного» хлеба и других продуктов, которые просты в приготовлении.
После встречи пройдет небольшой концерт. Отметим, что мероприятие бесплатное, приглашены все желающие.
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