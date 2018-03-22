5 способов приготовить кофе, используя научный подход

Во второй половине 18-го века шведский король Густав Третий решил провести первый задокументированный научный эксперимент с участием кофе. Король приказал провести опыт с использованием двух близнецов. Оба близнеца за совершенные преступления были приговорены к смертной казни. Их приговор был заменён пожизненным заключением при условии, что один из близнецов будет выпивать по три кружки кофе, а другой — такое же количество чая каждый день всю оставшуюся жизнь.

Два врача были назначены для руководства экспериментом и доклада результата королю. Оба врача умерли, предположительно, по естественным причинам еще до того, как эксперимент был завершен. Густав Третий, убитый в 1792 году, также не смог дождаться результата. Среди близнецов первым умер пивший чай, в возрасте 83 лет. Точная дата смерти второго близнеца неизвестна. Так было опытным путем доказано, что кофе не ведет к преждевременной смерти.

Сегодняшние эксперименты исследуют другие области применения кофе — улучшение процесса производства кофе, от выращивания до варки. В кофейных зернах содержится более 850 летучих соединений, которые собственно и складываются в неповторимый аромат напитка, который так ценят его почитатели. Мы узнали подробнее о самых интересных способах извлечь из кофейных зерен вкус и аромат, избегая кофемашины.

— Пуровер —

Пуровер — метод заваривания кофе, при котором горячая вода проходит через молотый кофе, находящийся в специальной воронке с бумажным фильтром. Второе название метода — Харио (Hario), происходящее от названия одноименной японской фирмы, производящей специализированную посуду для заваривания кофе. Для заваривания пуровера необходимо специальное оборудование: воронка-дриппер, фильтр, пуровер-чайник, термосохраняющий сосуд для заваренного кофе, нагреватель для воды с функцией поддержания температуры на заданном уровне.

Молотый кофе насыпают в помещенный в воронку фильтр и, двигаясь по спирали, струей воды проливают его около двух минут. Температура воды должна соответствовать 92-96 градусам, струя воды должна быть очень тонкой. Во время приготовления необходимо тщательно следить за всем процессом от начала до конца: за потоком воды, временем приготовления и правильностью помола. Вкус кофе, заваренного методом «пуровер», приближен к эспрессо. При этом крепость напитка можно регулировать, снижая или увеличивая количество используемого молотого кофе. Также существуют специализированные пуровер-кофеварки.

— Джезва —

Традиционно кофе по-восточному готовится путем варки кофе мельчайшего помола в небольшом сужающемся кверху, а потом резко расширяющемся сосуде с длинной ручкой, называемом «турка» или «джезва» и изготавливаемом предпочтительно из меди. Кофе по-турецки готовится на песке, впрочем медленного нагревания можно добиться и на обычной горелке.

— Френч-пресс —

Подобия френч-прессов появились еще в 1840-х годах, но эта технология не предусматривала фильтра, который бы не пропускал помол кофе. К 1900 первый френч-пресс под названием «Cafeolette» завоевывает популярность и появляется на прилавках магазинов. В 30-е годы итальянец по фамилии Каллимани разрабатывает поршневую кофеварку (френч-пресс), но ее серийным производством под брендом «Chambord» занялась французская компания «Мелиор».

Молотый кофе (крупного помола, специально для френч-пресса) заливается горячей водой температурой около 90 градусов, и настаивается в течение 3-4 минут. Затем, нажатием сверху рукой на проходящий посередине чайника вертикальный стержень, опускается сверху вниз специальный сетчатый фильтр, который отделяет напиток от кофейной гущи. Таким образом, гуща оказывается прижатой горизонтальным фильтром к дну, а отфильтрованный кофе находится в чайнике над фильтром.

— Мока —

Кофейник типа «Мока» наиболее широко используется в Европе, особенно на своей родине, в Италии, где является национальным символом. Кофеварки «Мока» бывают разных размеров, от одной до восемнадцати 50 мл чашек. Оригинальная «Мока» сделана из алюминия с бакелитовыми ручками.

Первый патент в 1933 году получил итальянский предприниматель, владелец фабрики по переработке алюминия и производству алюминиевых деталей для машиностроения Альфонсо Биалетти. Кофеварка предназначалась для приготовления кофе на газовой или электрической плите. Слоган компании гласил: «in casa un espresso come al bar», что дословно означает — «эспрессо дома, такой же, как в баре». До начала Второй мировой войны Биалетти успел выпустить около 10 000 кофеварок. Удачное изобретение было скопировано по всему миру, в том числе и промышленностью СССР.

— Перколятор —

В ходе приготовления кофе в перколяторе кипящая вода под давлением проникает в камеру с молотым обжаренным кофе, просачивается через него и стекает в емкость с готовым напитком. Перколяторы были наиболее распространены в 1970-х годах, однако постепенно вытеснены автоматическими капельными кофеварками и френч-прессом, а также ростом популярности эспрессо и на сегодняшний день в промышленных масштабах не выпускаются.

Для приготовления кофе в основную ёмкость кофеварки заливается необходимое количество воды, в верхнюю — засыпается молотый обжаренный кофе, после чего кофеварка помещается на источник тепла. В процессе кипения горячая вода поднимается по трубке в емкость с кофе и выливается в верхней её части. Вода просачивается через молотый кофе, после чего готовый напиток стекает через перфорацию на дне ёмкости в основную емкость чайника. Таким образом, при поддержании температуры кипения процесс заваривания может продолжаться практически неограниченное время.