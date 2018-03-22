Котлеты из индейки в кунжутной панировке

Вам понадобится:

— филе индейки — 500 гр;

— 1 луковица;

— 1 яйцо;

— 3 ломтя сухого белого хлеба;

— кунжут — 1 пакетик (50 гр);

— соль, перец по вкусу.

Прокрутите индейку и лук в мясорубке (или в блендере), хлеб замочите в теплой воде, срежьте корки, отожмите и замешайте в фарш, туда же вмешайте яйцо, добавьте соль и перец по вкусу. Сформуйте котлеты, обваляйте в панировке и жарьте на заранее разогретой сковороде до готовности. Начинайте жарить на среднем огне, потом убавьте мощность горелки.

Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.