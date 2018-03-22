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Котлеты из индейки в кунжутной панировке
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Котлеты из индейки в кунжутной панировке 

WomanHit.ru 4 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Вам понадобится:
— филе индейки — 500 гр;
— 1 луковица;
— 1 яйцо;
— 3 ломтя сухого белого хлеба;
— кунжут — 1 пакетик (50 гр);
— соль, перец по вкусу.
Прокрутите индейку и лук в мясорубке (или в блендере), хлеб замочите в теплой воде, срежьте корки, отожмите и замешайте в фарш, туда же вмешайте яйцо, добавьте соль и перец по вкусу. Сформуйте котлеты, обваляйте в панировке и жарьте на заранее разогретой сковороде до готовности. Начинайте жарить на среднем огне, потом убавьте мощность горелки.
Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.
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