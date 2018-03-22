Миндальное пирожное с джемом

оо Героем сегодняшнего рассказа будет джем «Махеевъ» из персика и манго.

Надо признаться, что вкус настоящего манго впервые я ощутила в далекой Индии, то, что имеется в наших супермаркетах, даже сравнивать не приходится. За манго в Индию особо не покатаешься, а тут вдруг такая находка среди продукции «Махеевъ»! Насыщенный и яркий вкус джема из натуральных фруктов.пп Вот так, вспоминая экзотическую Индию, готовить будем вполне классические пирожные, но с самым экзотическим джемом из манго!

Ингредиенты:Мука — 35 гСахар — 125 + 35 гМиндальная мука — 40 гЯйца — 5 шт Джем персик-манго «Махеевъ»

Миндальную муку сделаем сами.

Приготовление:Миндальную муку сделаем сами.

Миндаль нужно замочить в горячей воде, так легче будет очистить от кожицы и подсушить в духовке.

Затем измельчить в блендере.

Я еще и муку прогрела в сковороде, чтобы добиться более насыщенного аромата миндаля.

Я еще и муку прогрела в сковороде, чтобы добиться более насыщенного аромата миндаля.

Отделяем белки от желтков и ставим их в холодильник, а желтки взбиваем с сахаром (125 г)

Просеиваем пшеничную муку. Миндальную муку нужно тоже просеить, чтобы бисквит получился воздушным.

Белки взбиваем с оставшимся сахаром (35г)

И частями вводим в тесто, осторожно перемешивая.

Получается очень нежное и воздушное тесто.

К этому времени, конечно, духовку уже нужно разогреть до 180С. Противень застелить пекарской бумагой и выложить на него тесто.

Печется буквально за 8-10 минут, проверяем готовность лучинкой.

Оставляем остывать, а тем временем делаем крем.

Взбиваем 50 г сливочного масла с сахарной пудрой 50 г.

Добавляем 170г сливочного творожного сыра.

Остывший бисквит разрезаем на две части и потом еще раз каждую часть пополам.

ооо Срезаем по краям неровности.

Одну часть смазываем джемом. Две части смазываем джемом.

Соединяем их прослойкой из крема.

Теперь разрежем на небольшие прямоугольники.

Сверху нанесла растопленный на водяной бане белый шоколад, присыпала миндальной стружкой и положила кусочек манго из джема «Махеевъ».

Теперь можно заваривать чай, смаковать нежнейший бисквит и предаваться сладким воспоминаниям.

пп Как улыбались нам дети…

Как этот верблюд катал нас на повозке…

Как любовались

Спасибо, Махеевъ, с тобой самые далекие страны становятся ближе!