Таможенники изъяли 65 кило эфирных масел у пассажирки в Кольцово

В ходе досмотра пассажиров рейса из Думая в Екатеринбург таможенники остановили женщину с подозрительным чемоданом. Когда его открыли, внутри обнаружились 372 флакона с эфирными маслами весом 64,5 килограмм.

Женщина рассказала, что решила заняться производством духов, для чего и закупила столько масел. Она даже купила второй билет, но товар не задекларировала. Таможенная служба приняла решение, что товар был ввезен не для личного пользования, а значит челябинка должна была идти не через зеленый коридор, а через красный, предварительно задекларировав товар.

В отношении женщины возбуждено административное дело по статье 16.2. КоАП — недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию. Масла были изъяты и отправлены на экспертизу.