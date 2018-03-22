Ещё
Таможенники изъяли 65 кило эфирных масел у пассажирки в Кольцово
Далее:
Читайте также:
Ещё

Таможенники изъяли 65 кило эфирных масел у пассажирки в Кольцово 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе досмотра пассажиров рейса из Думая в Екатеринбург таможенники остановили женщину с подозрительным чемоданом. Когда его открыли, внутри обнаружились 372 флакона с эфирными маслами весом 64,5 килограмм.
Женщина рассказала, что решила заняться производством духов, для чего и закупила столько масел. Она даже купила второй билет, но товар не задекларировала. Таможенная служба приняла решение, что товар был ввезен не для личного пользования, а значит челябинка должна была идти не через зеленый коридор, а через красный, предварительно задекларировав товар.
В отношении женщины возбуждено административное дело по статье 16.2. КоАП — недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию. Масла были изъяты и отправлены на экспертизу.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
60 % сыров в магазинах России являются фальсификатом В России выпустили шоколад из золота и женьшеня Среди покупателей самых дорогих конфет в мире оказались россияне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел138
Тимати и Шишкова объединились ради дочери2
Резать к чертовой матери: звезды после ринопластики6
Как на самом деле выглядят модели plus-size53
На измене: отговорки неверных мужчин3
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение