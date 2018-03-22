Елена Воробей: Ради картошки в мундире я даже готова нарушить диету!

Елена Воробей в своей жизни перепробовала множество экзотических яств. Но, несмотря на это, своим любимым блюдом она называет обыкновенную картошку в мундире. Заслуженная артистка России говорит, что ради любимого лакомства готова пожертвовать многим.

— Готовить в нашей семье всегда любили, — рассказывает Елена. — Конечно, из-за нехватки времени мне к плите удается подходить не так часто, как обычным женщинам, но при первой возможности я люблю побаловать своих близких чем-нибудь вкусненьким. И картошкой в мундире в том числе!

— Почему именно картошкой?

— Это блюдо нравится всей нашей семье, от мала до велика. Мы без него даже по большим праздникам не обходимся. При этом рецепт прост до безобразия: набираем клубни, желательно помельче, — рассказывает звезда, — тщательно моем их при помощи щетки и оставляем просушиться на бумажном полотенце минут на 15–20. Затем выкладываем их на противень, добавляем 1–2 ложки любого растительного масла, солим — я использую оливковое масло и соль крупного помола, она ведь гораздо полезней поваренной и не содержит антислеживателей и прочих вредных добавок. После этого картошку перемешиваем, чтобы она вся пропиталась маслом и солью, и ставим ее в предварительно разогретую духовку на 20–30 минут при температуре 200 градусов, за 10 минут до конца температуру можно снизить до 180. Готовность проверяем при помощи обычного ножа: картошка стала мягкой — значит, готова. На стол подаем печеную картошечку в красивой тарелке, с зеленью, чесночком и всем, что вы любите: она прекрасно сочетается и с соленьями, и с мясом, и с рыбкой. Простенько, зато с каким вкусом! Уверена, что это блюдо станет вашим любимым.

— Елена, но ведь картошка весьма калорийна. Не боитесь поправиться?

— Конечно, я, как актриса, постоянно вынуждена себя ограничивать в еде: ем, например, низкокалорийные супчики, салаты без добавления всего, практически не употребляю ни мучного, ни сладкого. Давно обхожусь без сахара и почти не солю пищу. Но вы не поверите, так иногда хочется картошечки в мундире, не по праздникам, а в будни. Поэтому вечером после выступления я время от времени прошу запечь ее для меня и после приготовления порезать помельче, чтобы было ощущение, что ее много, а потом наслаждаюсь процессом. Ну что это за жизнь, если хотя бы иногда не баловать себя любимым блюдом? (Смеется.) Еще я обожаю форшмак — и этим рецептом я поделюсь с вашими читателями. Это блюдо на нашем столе было всегда, еще со времен жизни в Бресте. Хороший форшмак — это и закуска, и самостоятельное блюдо, которое у нас дома любят все.