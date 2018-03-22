Две трети сыров на прилавках российских магазинов — фальсификат

В рамках кампании по выявлению фальсификата союз потребителей «Росконтроль» проверил 30 образцов сыра, изготовленного в России и республике Беларусь.

В результате специалисты пришли к неутешительным выводам: 18 из 30 обследованных образцов оказались фальсифицированными. Это продукция брендов «Переславский сыродельный завод», СДМ, «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», Fresh Foods, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар» и «Столица молока».

Более того, ни в одном из подделок не обнаружили ни грамма молока, они на 100% состоят из растительного жира (раньше в фальсифицированной продукции в основном выявляли частичную замену молочного жира). При этом большая половина фальсифицированных образцов изготовлена с использованием модифицированных растительных жиров, хотя все производители подделок указали в маркировке, что их продукция сделана по ГОСТу.

В союзе потребителей напоминают, что натуральный сыр на 100% состоит из молока. Изделие, в котором молочного жира не менее 50%, не может называться сыром — это сырный продукт. Остальное же даже не может называться сырным продуктом, это «продукт комбинированный» или «продукт из сыра», но только не сыр.

Также эксперты обращают внимание на то, что в торговой сети популярный в стране полутвердый сыр типа «Российский» или «Пошехонский» из молока высшего сорта будет стоить не менее 600 рублей за килограмм. Если производитель использует молоко первого или второго сорта или сухое молоко, его цена уменьшается до 310–380 рублей за килограмм.

В лабораторных испытаниях участвовал развесной и фасованный сыр по цене от 250 до 590 рублей за килограмм производителей «Ошмянский сыродельный завод», СДМ, «Поставский молочный завод», «Порховский», «Переславский сыродельный завод», «Русское молоко», «Красная цена», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», «Первым делом», «Молоко поречья», Fresh Foods, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар», «Столица молока» и RoyalKaas.

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