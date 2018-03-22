8 ошибок, которые ты допускаешь на своей кухне

Кулинария — дело сложное. Тут тебе и химия, которой многие из нас благополучно пренебрегали в школе, и физика, из которой в памяти остались лишь опыты с эбонитовой палочкой. К счастью, чтобы легко готовить еду и вкусно ее употребить, повторять скучные науки не придется. Достаточно избегать тех ошибок, которые наверняка допускала каждая из нас.

1. Выбрасываешь вино из-за неприятного запаха

Вылить вино — это вообще одна из самых трагических ошибок, которые могут с тобой случиться. Если ты только учишься разбираться в этом напитке, имей ввиду, что разные сорта могут обладать странными и не всегда приятными запахами. Особо чувствительные утверждают, что им чудится аромат жженых шин, плесени или даже запах мокрой собаки. Я предпочитаю просто пить и не думать о людях, которые нюхают собак, что и тебе советую. Чтобы устранить неприятный аромат, достаточно бросить в бокал чистую медную монету. Дальше все сделает химическая реакция, подробностями которой я тебя загружать не стану.

2. Режешь лайм пополам

Как сложно выжать сок из лайма, я убедилась, когда решила приготовить коктейль Маргарита на Новый год. Если бы я знала правильный способ разрезания лайма, то не пришлось бы проводить ночь с чистой текилой. Отрежь четыре части и оставь середину нетронутой. В итоге у тебя получится пять кусочков, выжать сок из которых будет гораздо легче.

3. Пережариваешь яичницу

Белки ненавидят тепло. И я не о животных, а о высокомолекулярных органических веществах, которые содержатся в яйцах. Если твоя яичница или омлет все время получаются резиновыми, вероятно, ты готовишь их слишком быстро и на сильном огне. Единственный способ получить нежный омлет — постепенное обжаривание на медленном огне.

4. Сливаешь всю воду из макарон

Прежде чем спустить воду из-под сваренных макарон в канализацию, оставь полстакана в отдельной посуде. Соленая крахмальная вода — незаменимый ингредиент для любого нежного густого соуса. Следуй этому совету, и приготовленная тобой паста будет идеальной. Особенно если ты делала ее по одному из наших рецептов.

5. Готовишь сложный маринад для запекания курицы

Майонез смешать с кетчупом, добавить соль, приправу для шашлыка, чеснок — и выбросить эту кашу к чертовой матери! Все, что нужно для лучшего в истории кулинарии печеного цыпленка — соль. Хотя без духовки, пожалуй, тоже не обойтись.

6. Не используешь измеритель спагетти

Я долго гадала, для чего в кухонном наборе эта странная ложка с плоскими зубцами по краям и отверстием посередине. Ей, конечно, удобно чесать спину и выуживать из воды пельмени за неимением шумовки, но, оказывается, она была создана для более благородных задач. Когда готовишь спагетти, сложно определиться с количеством макарон. Пучок в руке всегда кажется слишком маленьким, а на деле ты получаешь порцию на десять человек. Отверстие в ложке и помогает измерить оптимальное количество спагетти и сберечь твою фигуру. Есть даже ложки не с одним, а с несколькими отверстиями разного размера. Если тоже слышишь об этом впервые, не расстраивайся — русалочка Ариэль так вообще однажды приняла вилку за расческу, так что со всеми бывает.

7. Жаришь картофель одинаковым способом

Сложно найти человека, который не любит жареный картофель. Но это не повод готовить его каждый раз в масле на сковородке. Попробуй отварить его немного в соленой воде, а затем поставить в духовку. Запекай до мягкого состояния и образования коричневой корочки. Чуть не забыла секретный ингредиент: цельнозерновая горчица сделает из привычного вкуса картофеля совершенно новый. Просто посыпь немного семян перед тем, как поставишь блюдо в духовку.

8. Выбрасываешь неиспользованные яйца

Вернемся к теме яиц: если понимаешь, что они могут испортиться до того, как ты их употребишь — заморозь. Это удобно еще и в случае, когда у тебя остался желток или белок. Замораживать сырые яйца лучше не в скорлупе, а предварительно разбив. Не заполняй форму целиком, ведь при замерзании яйцо расширится. Для кулинарных экспериментов можно заранее отделить желток от белка, взбить и заморозить по отдельности. При замораживании яйца не теряют своих свойств и вкуса. Главное — дать им потом хорошо оттаять, а не бросать ледяные кубики на сковороду.