Главные правила приготовления домашних колбасок

История возникновения колбасных изделий уходит корнями глубоко в далекое прошлое, когда в приоритете был срок хранения продуктов, нежели их вкус. Холодильников в то время не было и в помине, и приготовление колбасок и других мясных изделий было единственным способом сохранить их дольше. Первые вариации колбас представляли собой просоленный кусок мяса без оболочки. Позднее опытным путем было установлено, что продукт сохраняется лучше, если выложить его в кишки.

Рецептура изготовления сосисок и колбасок для гриля простая, благодаря чему их можно приготовить в домашних условиях. Неоспоримым плюсом домашней версии является то, что вы сами выбираете ингредиенты и можете максимально эффективно использовать недорогие части мяса. Тем не менее в процессе самого приготовления все-таки придется столкнуться с некоторыми сложностями. Существует по меньшей мере 5 основных моментов, без которых домашние сосиски и колбаски не будут такими ароматными и сочными. — Холод —

До того как ваш домашний «колбасных цех» начнет свою работу, убедитесь, что для этого у вас есть под рукой все необходимое. Подготовьте рабочее место, наточите ножи и заранее слегка заморозьте в морозильной камере мясорубку и непосредственно мясо. В процессе прокручивания мяса через мясорубку его температура будет повышаться. Это в свою очередь способствует развитию микроорганизмов и ухудшению текстуры и вкусовых свойств. Охлаждение обеспечивает качественный помол и улучшает вкусовые качества конечного продукта. Поставьте мясорубку в морозилку на ночь или минимум на час до начала приготовления. У мяса, готового к механической обработке, подмерзший след должен быть виден лишь по краю, центр при этом все еще должен оставаться мягким. — Измельчение —

Пропускать фарш через мясорубку необходимо предельно быстро — с этой целью и рекомендуется хорошо организовывать свое рабочее место — и не отвлекаться на посторонние вещи. Мясо сначала выкладывается в лоток, а затем аккуратно загружается в горловину. Стремясь все сделать в максимально короткие сроки, на этом этапе многие допускают грубую ошибку — загружают в лоток слишком много мяса, которое потом в силой приходится проталкивать в горловину. Излишнее давление нарушает консистенцию, из-за чего на выходе структура фарша далека от идеальной. Для достижения оптимальной для колбасок текстуры горловина должна быть заполнена примерно на 1/4. По мере того, как фарш будет выходить через решетку, необходимо добавлять в лоток мясо. — Вымешивание —

На выходе у вас должна получиться не бесформенная масса с гладкой текстурой, а фарш, в котором четко виден помол и то, из чего он сделан. Этим же визуальным тестом можно воспользоваться, чтобы при покупке отличить качественный фарш от некачественного. В готовый фарш добавляются специи и другие ингредиенты, если они используются, после чего его вымешивают руками. В процессе вымешивания из фарша уйдет лишний воздух и он станет несколько плотнее. Самый простой способ проверить его готовность — обжарить небольшое количество на сковороде и попробовать. Обжарить нужно лишь слегка, без румяной корочки, поскольку она создаст дополнительный вкусовой фон, за ширмой которого будет сложно распознать основной вкус. Если текстура и вкусовые качества фарша вас устраивают, можно переходить к следующему этапу. — Оболочка —

Когда фарш готов, на мясорубке меняют насадку и надевают на нее классическую натуральную или целлофановую оболочку для колбас. Начиняя оболочку, важно найти золотую середину: если фарша будет недостаточно, останутся пустоты, если он будет набит слишком плотно, в процессе приготовления колбаска может лопнуть. Узнать, сколько точно нужно класть можно только опытным путем. Попробуйте поэкспериментировать с количеством фарша и подберите оптимальный вариант. — Приготовление —

Готовые колбаски можно сварить, пожарить или закоптить. Главное, в процессе приготовления выдерживать определенный температурный режим. После того, как температура преодолевает отметку в 80 °C, начинает вытапливаться жир. Таким образом, приготовление колбасок при высокой температуре приведет к тому, что внутри они будут сухими. Если вы выбрали варку, воду необходимо довести до медленного кипения, выложить в нее колбаски и выключить огонь, оставив колбаски в горячей воде при закрытой крышке на 15-20 минут. При приготовлении на сковороде, выбирайте средний огонь. Обжарьте колбаску с одной стороны, затем увеличьте температуру — поскольку сковорода немного остынет от контакта с холодным мясом — и хорошо обжарьте с другой. — Острые итальянские колбаски — Ингредиенты:

1,3 кг. свиного плеча без костей 2 столовые ложки ледяной воды 2 столовые ложки белого вина 1,5 чайные ложки морской соли тонкого помола 1,5 чайные ложки семян фенхеля 1,5 чайные ложки хлопьев красного перца Приготовление:

Свинину выдержать в морозильной камере. Когда мясо охладится, в средней миске смешать ледяную воду, вино, соль, семена фенхеля и перец. Миску с приправами поставить в большую миску, заполненную льдом. Пропустить мясо через мясорубку в миску со льдом. Фарш смешать со смесью специй. Хорошо вымесить фарш руками. Обжарить на сковороде небольшой кусочек фарша, попробовать, при необходимости отрегулировать приправы.

Установить на мясорубку насадку для колбасы. Надеть кишку и заполнить ее готовой смесью. Обжарить колбаски на гриле на среднем огне, пока внутренняя температура не достигнет 62 °C, или же приготовить на сковороде, соблюдая тот же температурный режим.