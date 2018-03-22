60 процентов сыров в российских магазинах являются фальсификатом

В Росконтроле поясняют, что натуральный сыр должен на 100 процентов состоять из молочного жира. Изделие, которое содержит молочный жир в количестве не менее 50 процентов — это уже сырный продукт. Причем, если раньше, исследуя сыр, эксперты в основном выявляли частичную замену молочного жира, то сейчас в фальсифицированных образцах молока не обнаружено ни грамма. Они полностью состоят из растительного жира.

В экспертизе участвовали как сыры, расфасованные на производстве, так и те, что продают на развес в торговых сетях. Среди последних доля фальсификата оказалась выше.

При этом в Росконтроле подчеркивают, что минимальная отпускная цена популярного в нашей стране полутвердого сыра типа «Российский» или «Пошехонский» из молока высшего сорта составляет 410-420 рублей за килограмм. То есть в магазине натуральный сыр будет стоить не менее 600 рублей за килограмм.