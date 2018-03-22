Рацион для похудения. Сервис доставки: обзор на питание Level Kitchen

Получится ли у вас похудеть, используя сервис доставки еды в течение месяца?

Питаться здоровой пищей хочется всем, но лично мне дома редко удаётся готовить часто, а главное разнообразно. Причина — банальная нехватка времени. Поэтому «начать худеть» я всё время собиралась с понедельника, причём лучше не ближайшего, чтобы он был не в этом месяце, а лучше не в этом году. Мне казалось, что, чтобы похудеть, мне придётся слишком сильно сжать себя в рамки, а учитывая мою нелюбовь к готовке дома, ещё месяц придётся питаться одной кашей или высчитывать калории каждого приёма пищи, покупая очередной обед в столовой. Поэтому когда в редакции мне предложили провести эксперимент и в течение месяца протестировать сервис по доставке готового питания, я с радостью включилась в эту историю.

В рамках своего челенджа я тестировала сервис по доставке еды «Level Kitchen». Обо всех результатах напишу ниже, но заранее скажу, что готовое питание значительно упрощает весь период ненавистной диеты. Оказывается, не так уж и мало продуктов, которые тебе можно, если подсчитать, то их наверняка больше, чем тех, которые тебе нельзя. Нужно лишь уметь их правильно сочетать, готовить и внимательно относиться к размеру порции. Но обо всём по порядку.

Немного о самом сервисе

Основателем компании является Денис Гусев , профессиональный российский культурист и мастер спорта России по бодибилдингу. О концепции этого сервиса он говорит: «Главная идея — сделать комплексное и доступное каждому питание, то есть выпустить качественный продукт, удовлетворяющий запросам не только спортсменов, но и простых людей».

Принципы питания

У компании есть несколько программ питания: снижение веса, баланс и набор мышечной массы. Различаются они количеством употребляемых калорий на каждый день. Вы можете сами выбрать калорийность своего рациона при заказе на сайте. Так, например, в программе на снижение веса блюда подобраны примерно на 1000 ккал или 1500 ккал в день (в зависимости от вашего выбора). В питании на баланс — 2000 ккал, в наборе — 2500 ккал или 3500 ккал.

Все рационы подобраны для определённых целей, вам нужно лишь определить свою и выбрать подходящую программу питания. Меню для снижения веса позволяет сохранить мышечную массу за счёт правильного соотношения КБЖУ. Блюда в этом рационе не содержать сахара. А программа сбалансированного питания разработана для поддержания текущего веса.

Обзор питания

Я чуть больше двух недель питалась по программе 1500 ккал в день и хочу сказать, что сервис компании действительно впечатляет. Доставка приходит раз в два дня с рационом на два дня и, разумеется, можно выбрать комфортный для вас временной промежуток. Еда упакована в пластиковые контейнеры, поэтому её удобно разогревать в микроволновке и брать с собой на работу или на учёбу.

К ним прилагается меню с названиями блюд и количеством калорий каждого, в нём так же указан желательный порядок их приёма. Компания предлагает большое разнообразие: бескалорийного творога или панкейков с ванильным соусом на завтрак до митлофа с грибами или террина с мякотью утки, черносливом и морковью на ужин. Удобно, что тебе совсем не приходится думать об употребляемых калориях, а они тем не менее поступают в организм в нужных количествах.

Приятно, что компания следит не только за разнообразием и качеством доставляемых блюд, но и за оформлением и подачей каждого рациона. Из минусов могу отметить, что в меню нет супа, который всё же необходим для правильной работы нашего пищеварения. Однако голодным и недовольным вы точно не останетесь.