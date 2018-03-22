Что происходит с ценами на товары в республике?

В феврале Комистат зафиксировал замедление темпов продовольственной инфляции (индекс составил 100,1%), сообщает служба. Это связано со снижением цен на некоторые продукты. Так, помидоры и греча-ядрица подешевели на 7-8%; лимоны — на 4%; яйца и чеснок — на 2%; свинина, говядина, кура, масло подсолнечное и сливочное, водка, коньяк — в среднем на 1%. Но в феврале подорожали картофель и капуста — на 9%, виноград — на 8%, морковь — на 6%, бананы и огурцы на 5%. Также в цене выросли пшено, рыба (мороженая и филе), молоко стерилизованное, окорочка куриные, творог, печень говяжья, хлеб и мука высшего сорта — на 1-2%. Индекс цен на непродовольственные товары составил 100,3%. Больше других подорожали газеты, металлочерепица, обручальные золотые кольца, флеш-накопители — на 3-6%. Ниже, чем в предыдущем месяце, были цены на телефонные аппараты стационарные, полотенца, тюль, электрочайники, телевизоры, сигареты — на 1%.