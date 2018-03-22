Дальневосточные учёные создали полезный шоколад

Эксперты из Дальневосточного федерального университета создали уникальный шоколад, обладающий полезными свойствами. В его основе — высокотехнологичный экстракт женьшеня, сообщает «Русская планета».

Отмечается, что ингредиент для сладости был получен по результатам длительной работы. В итоге в экстракте биомедикам удалось сохранить все активные вещества растения. Чтобы добиться такого результата, эксперты прибегли к методу сверхкритической экстракции с использованием углекислого газа.

Сам процесс извлечения полезного компонента проходит на наноуровне. Шоколад, обогащённый новым элементом, будет иметь энергетический, антиоксидантный и иммуностимулирующий эффект.