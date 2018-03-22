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Дальневосточные учёные создали полезный шоколад
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Дальневосточные учёные создали полезный шоколад 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Эксперты из Дальневосточного федерального университета создали уникальный шоколад, обладающий полезными свойствами. В его основе — высокотехнологичный экстракт женьшеня, сообщает «Русская планета».
Отмечается, что ингредиент для сладости был получен по результатам длительной работы. В итоге в экстракте биомедикам удалось сохранить все активные вещества растения. Чтобы добиться такого результата, эксперты прибегли к методу сверхкритической экстракции с использованием углекислого газа.
Сам процесс извлечения полезного компонента проходит на наноуровне. Шоколад, обогащённый новым элементом, будет иметь энергетический, антиоксидантный и иммуностимулирующий эффект.
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