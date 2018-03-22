8 полезных блюд из йогурта

Натуральный йогурт ценен своими питательными свойствами. С него диетологи рекомендуют начинать завтрак и отдавать ему предпочтение для здорового и легкого перекуса, хотя, если подумать, потенциал этого продукта гораздо шире. В разных странах мира йогурт может выступать основным ингредиентом различных блюд, соусов, маринадов и напитков. Эти 8 блюд лишь еще раз доказывают, что йогурт в вашем меню достоин занимать больше места.

— Ласси —

Ингредиенты на 4 порции:

3 чашки обычного йогурта (не греческого) 1/4 чашки сахара 1/2 ч.л. кошерной соли 1 большой спелый манго, очистить, удалить косточку и грубо нарезать

Приготовление:

Смешать все ингредиенты в блендере и пюрировать до получения однородной массы. Охладить в холодильнике по крайней мере в течение часа. Разлить по бокалам, подавать с соломинкой.

— Соус-закуска Дзадзики —

Ингредиенты на 2 чашки:

1/2 часть большого огурца, очистить 1 ст.л. соли, плюс больше по вкусу 2 чашки греческого йогурта 3 ст.л. мелко нарезанного укропа 2 ст.л. мелко нарезанной мяты 1 ст.л. свежего лимонного сока 2 зубчика чеснока, пюрровать в пасту 1 маленький лук-шалот, мелко нарезать Свежемолотый черный перец по вкусу 2 ст.л. оливкового масла

Приготовление:

Натереть огурец на крупной терке; переложить в сито, установленное над миской. Перемешать огурец с 1 ст.л. соли и оставить на 10 минут. Отжать излишки воды из огурца и переложить в миску. Добавить йогурт, укроп, мяту, лимонный сок, чесночную пасту, шалот, соль и перец; сбрызнуть маслом и по желанию посыпать паприкой.

— Копченый йогурт —

Ингредиенты на 1 литр:

1 литр обычного йогурта 1 чашка щепы дуба или гикори 1 ст.л. белого мисо 1/2 ч.л. свежего лимонного сока Соль и перец для вкуса

Приготовление:

Положить на жаропрочную сковороду лед. Йогурт выложить в форму для выпечки; поставить форму на лед. Поместить 1/2 чашки щепы в небольшую металлическую миску. Поджечь щепу, дождаться пока она вся прогорит и будет тлеть, поставить миску на лед. Накрыть форму алюминиевой фольгой и оставить на 20 минут. Удалить прогоревшую щепу и повторить с оставшейся щепой. Перемешать с йогуртом белый мисо, лимонный сок, соль и перец.

— Чылбыр —

Ингредиенты на 2 порции:

1 чашка греческого йогурта 1 ст. мелко нарезанного укропа 2 зубчика чеснока, пюрировать в пасту 1/2 чашки (объемом 240 мл) белого уксуса 4 яйца 3 ст.л. несоленого масла 1 ч.л. перца алеппо Лепешка или деревенский хлеб для подачи Соль и свежемолотый черный перец

Приготовление:

Перемешать йогурт, укроп, чеснок, соль и перец в миске. Разделить между 2 тарелками и отложить в сторону.

Вскипятить в кастрюле воду. Уменьшить огонь до среднего и добавить уксус. Используя шумовку, закрутить в воде воронку и разбить в нее яйца, по одному за раз. Варить, пока не схватится белок, но желток все еще будет жидким, около 3-4 минут. Шумовкой переложить яйца на бумажные полотенца, обсушить и разложить по тарелкам.

Растопить масло в сковороде, добавить перец алеппо и соль, прогреть. Посыпать смесью яйца. Подавать с теплым хлебом.

— Соус Ранч —

Ингредиенты на 2 порции:

2 ст.л. белого винного уксуса 3 зубчика чеснока, пюрировать в пасту 1 1/4 чашки греческого йогурта 1/2 чашки пахты 2 ст.л. мелко нарезанного шнитт-лука 2 ст.л. мелко нарезанной петрушки 1 ст.л. мелко нарезанного эстрагона 1 ст.л. мелко нарезанного тимьяна 1,5 ч.л. дижонской горчицы 1/2 ч.л. сушеного укропа Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Перемешать уксус и чеснок, дать постоять 5 минут. Добавить йогурт, пахту, шнитт-лук, петрушку, эстрагон, тимьян, горчицу, укроп, лук, соль и перец и хорошо перемешать.

— Йогуртовый маринад для курицы —

Ингредиенты для маринада 1 кг. курицы:

1/4 чашки йогурта 1/2 чашки оливкового масла 1 ст.л. душистого перца, 1 ст.л. черного перца 1,5 ч.л. кориандра 1,5 ч.л. кумина 1 ч.л. соли 6 зубчиков чеснока, измельчить 1 маленький белый лук, натереть

Приготовление:

Объединить в большой миске йогурт, оливковое масло, черный перец, душистый перец, кориандр, кумин, соль, чеснок и лук. Хорошо перемешать и погрузить в маринад нарезанную курицу. Накрыть крышкой и убрать в холодильник на 1 час или до готовности к использованию.

Подавать жареную курицу с йогуртовым соусом.

— Йогуртовый чатни —

Ингредиенты:

1 чашка простого йогурта 3/4 чашки нарезанной кинзы 1 ст.л. свежевыжатого сока лайма 2 маленьких зеленых тайских перца чили или один серрано Соль по вкусу

Приготовление:

Пюрировать 1/4 чашки йогурта с остальными ингредиентами до получения однородной массы. Переложить смесь в миску и перемешать с оставшимся йогуртом.

— Йогуртовый суп —

Ингредиенты на 4 порции:

4 ст.л. несоленого масла 2 ломтика ржаного хлеба, измельчить до грубых крошек в комбайне 2 чашки шпината 3/4 чашки грубо грубо рубленого шнитт-лука 1,5 чашки греческого йогурта 1/2 чашка кубиков льда 3/4 чашки густых сливок Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Приготовление:

Растопить сливочное масло на среднем огне. Обжарить хлебные крошки до хрустящей корочки, 4-5 минут. Переложить на бумажные полотенца. Пюрировать шпинат, грубо нарезанный шнитт-лук, кубики льда, соль, перец и 2 стакана воды в блендере до получения однородной массы. Процедить через мелкое сито в миску и перемешать с йогуртом. В отдельной миске взбить сливки до жестких пиков, добавить их к основной массе. Охладить суп перед подачей. Украсить хлебными крошками, посыпать перцем и нарезанным зеленым луком.