Елена Малышева раскрыла секрет, как есть макароны и худеть

@malysheva.liveЕлена Малышева раскрыла секрет, как есть макароны и худетьЕлена Малышева (57) посвятила часть программы «Жить здорово» тому, как есть макароны и не поправляться. Да, паста калорийна и богата углеводами, признает Малышева, но если ее правильно готовить, вы не поправитесь. Перво-наперво, телеведущая советует покупать макароны из твердых сортов пшеницы и отваривать их до состояния аль денте, то есть недоваривать. Казалось бы, кто этого не знал? Но есть еще несколько нюансов:

Варите макароны только 5 минут, не больше. Недоваренная лапша усваивается медленней. Ешьте пасту холодной, а не горячей! Добавляйте в лапшу, соус или овощи для гарнира уксус!

Елена Малышева настоятельно советует охлаждать приготовленную пасту и добавлять в нее уксус. Последний, по словам телеведущей, замедляет всасывание углеводов. И еще один совет: съедать за раз 85 граммов лапши, не больше.

Малышева уверена, что при соблюдении этих правил можно есть макароны даже тем, кто сидит на диете.

Читай также о том, что Ксения Собчак неожиданно намекнула на декретный отпуск.

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 13 Мар 2017 в 10:18 PDT