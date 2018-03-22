«Росконтроль» рассказал об опасных сырах в российских магазинах

Сыры в российских магазинах оказались небезопасными для здоровья. К такому выводу пришли специалисты некоммерческой организации «Росконтроль». Они проверили сыры 30 брендов российского и белорусского производства. Фальшивками оказались сыры 18 производителей.

Как отмечает «Росконтроль», все сыровары указали в маркировке, что их продукция сделана по ГОСТу. Однако производители используют заменитель молочного жира — смесь растительных жиров, в том числе пальмовое или кокосовое масла. Причем если раньше молочный жир заменялся частично, то теперь в сырах нет вообще ни грамма молока. Такой сыр, как утверждают эксперты, приводит к атеросклерозу и многократно повышает риск развития ишемической болезни сердца и возникновения инфарктов и инсультов.

«Росконтроль» обращает внимание, что хуже всего обстоит дело с развесными сырами. В крупных торговых сетях предлагают товар, «чье происхождение вызывает множество вопросов». Некоммерческая организация не только опубликовала результаты своих проверок, но и разослала их руководству супермаркетов.