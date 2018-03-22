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Для здоровья полезно пить дешевый чай в пакетиках
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Для здоровья полезно пить дешевый чай в пакетиках 

МедикФорум 3 часа назад
Фото: МедикФорум
Многие знают, что чай полезен, но даже этот хорошо знакомый всем напиток следует заваривать и пить с умом. Новая публикация в The Guardian содержит несколько рекомендаций о том, как правильно это делать. Эксперт издания Гэвин Хаинс дал несколько советов о том, как добиться максимальной пользы для организма от употребления чая. Удивительно, но один из советов колумниста такой: нужно не бояться пить дешевый пакетированный чай.
«В составе чая присутствуют танин и аминокислоты — эти вещества способствуют психической стабилизации, а также снижают риски гипертонии и болезни Альцгеймера. Больше всего танина и аминокислот содержится в стеблях чая, которыми набивают дешевый пакетированный чай, в то время как в сырых листьях чайного дерева, из которого делают элитный чай, этих полезных веществ меньше», — пояснил Гэвин Хаинс.
Поддержал эксперт и мнение о том, что в чай лучше не добавлять молока. Ряд научных исследований свидетельствуют: молоко снижает количество ценных для организма антиоксидантов в чае. Также, как убедился МедикФорум, чай нужно пить только свежим — ни в коем случае не вчерашним. Эксперт The Guardian конкретизировал: полезнее всего чай не через 1-2 минуты после заварки, а спустя 20 минут настаивания. Не нужно встряхивать или взбивать чай, как это иногда советуют «знатоки» искусства заваривания. По словам Гэвина Хаинса, подобные действия делают чай излишне горьким и заставляют активнее улетучиваться танин, который поддерживает здоровье сосудов и мозга. Черный или зеленый? Эксперт посоветовал отдавать предпочтение зеленым и белым чаям. Хотя все виды чая происходят от одного растения, технологии сбора чайных листьев и дальнейшего производства способствуют разнице в эффекте чаев. Черный чай отличается высоким уровнем окисления, что мешает сохраняться в нем сразу большому количеству полезных микроэлементов, — в отличие от зеленого. «Катехины, которые являются антиоксидантом и способствуют поддержанию в норме сердечно-сосудистой системы и веса человека, сохраняются в неокисленных зеленых и белых чаях», — конкретизировал специалист. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)
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