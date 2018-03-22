Томаты черри и смородиновые: 10 лучших сортов по мнению садоводов

В начале весны мы продолжаем говорить о томатах. И сегодня перед вами предстанут сорта и гибриды с очень маленькими плодами весом всего 25-30 г. Часто их называют томатами черри, то есть вишневыми, так как размером и формой они похожи на плоды вишни.

Лучшие сорта и гибриды томатов черри и смородиновых

Первый засухо— и жароустойчивый сорт с многочисленными мелкими плодами был получен в Израиле, в 1973 г. Мое знакомство с ним произошло несколько позже, примерно в 1987 г, в Никитском ботаническом саду. На мелкие помидорки меня пригласила рабочая интродукционно-коллекционного участка — тетя Нина. Когда я пришла на участок, то ахнула: среди падубов, самшитов, куннингамий, криптомерий и прочей экзотики росли кустики томатов высотой около 70 см, все усыпанные мелкими красными плодами. Их происхождение до сих пор загадка для меня. Тетя Нина тогда сказала, что их выписал из-за рубежа мой шеф по делектусам — Геннадий Васильевич Куликов. А поскольку в то время мы много чего получали из Израиля, возможно, они тоже были со священной земли обетованной. Сейчас ни у кого уже и не спросишь, не уточнишь… Но в памяти навсегда остался неповторимый финиковый вкус вкуснейших миниатюрных помидорок.

Миниатюрные томаты славятся своим неповторимо-изысканным вкусом

С тех пор прошло более 30 лет. За это время в мире было создано несколько сотен детерминантных, полудетерминантных и индетерминантных сортов томатов черри. Детерминантные сорта и гибриды высотой 0,4-1 м:

'Минибел';

'Пигмей';

'Бонсай';

'Балконное чудо';

'Пиноккио';

'Черри Кира F1';

'Клюква в сахаре';

'Детский сладкий';

'Блосэм F1';

'Иришка F1';

'Медовая конфетка F1' и другие.

Полудетерминантные сорта и гибриды высотой 1-1,8 м:

'Финик красный F1';

'Финик желтый F1' и другие.

Индетерминантные сорта и гибриды высотой 1,8-3 м:

'Черная вишня';

'Злато';

'Мадейра F1';

'Барбарис F1';

'Ильди';

'Танец со смурфами';

'Черри Вера F1';

'Киш-Миш красный F1';

'Киш-Миш желтый F1';

'Золотая сливка' и другие.

У них разная форма плодов (округлая, яйцевидная, сердцевидная, сливовидная, с носиком) и окраска (красная, желтая, оранжевая, розовая, красно-коричневая, фиолетовая).

Разнообразие плодов томатов черри

В среднем масса одного помидорчика колеблется от 20 до 30 г. В последнее время появились гибриды с еще более мелкими плодами, которые стали называть смородиновыми: масса плода от 7 до 15 г, в кисти их до 50-100 шт. Но оригинаторы на этом не остановились: они пошли и в другую сторону, и создали современные коктейльные гибриды со сложными каскадными кистями, несущими более крупные плоды: в кисти до 30-40 шт; в верхней части массой до 50 г, в нижней — до 30 г (гибрид 'Черри Пинки F1'). С точки зрения ботаников все это мелкоплодное томатное богатство — сорта смородиновой кистевидной (var. racemigerum) и вишневидной (var. cerasiforme) разновидностей.

Достоинства томатов черри и смородиновых:

очень урожайные;

плоды изумительного десертного вкуса, пригодны для употребления в свежем виде и для консервирования;

их можно использовать в детском и диетическом питании;

они прекрасно укладываются как в самые маленькие банки, что удобно для одиноких людей, так и отлично заполняют пустоты между крупными плодами томатов, огурцов в семейных 3-литровых банках;

плоды плотные, не растрескиваются, 2-камерные;

их можно замораживать, вялить (особенно специальные сорта 'Финик желтый', 'Финик красный');

Вяленые томаты-черри. Фото с сайта asienda.ru их можно выращивать в горшках;

на юге в открытом грунте, в средней полосе России — в теплицах их формируют в 2 стебля и на 1 м² высаживают 3-4 растения;

не капризны в уходе;

большинство сортов и гибридов требуют опор и подвязки, часто без пасынкования;

у них практически 100% завязь;

очень декоративны;

нравятся детям.

Кажется, что у них нет недостатков, ну разве что хлопотно собирать и перерабатывать, особенно если семья большая, и вы делаете масштабные заготовки, ведь с ними придется возиться дольше, чем с томатами средних и крупных размеров. Но, с другой стороны, в процесс дружного сбора и переработки можно вовлечь всех членов семьи, кроме самых маленьких. Для хранения можно срезать целые кисти и развешивать на веревке «вниз головой», как вы сушите лекарственную траву и цветы-иммортели. Помните, что только у абсолютно зрелых плодов вкус ярок и хорош! Более того, томаты черри, снятые с куста неспелыми, практически не дозариваются, то есть не дозревают.

Только у абсолютно зрелых плодов томатов черри вкус ярок и хорош

Противники мелких томатов, конечно, выступят моими оппонентами, приводя такие аргументы:

сбор томатов черри, как не крути, процесс трудоемкий;

общий вес урожая с самого плодовитого куста все равно в 1,5 раза меньше, чем у обычных сортов.

Но я уверена, что подобные мелочи не остановят истинных любителей томатов черри, и на их дачах каждый год неизменно будут красоваться эти миниатюрные овощи, даря своим хозяевам неповторимый вкус и миниатюрную красоту. Напомню, что с некоторыми сортами и гибридами вы уже познакомились в обзоре балконных томатов, а сегодня перед вами топовая 10 сортов черри и смородиновых.

Томат 'Барбарис F1'

Название вызывает ассоциацию с одноименным кустарником, большинство видов которого щеголяет такими же красивыми ярко-красными плодами.

Томат Барбарис. Фото с сайта fermercenter.com. Его плоды крупным планом. Фото с сайта sadovodstvo.in.ua Индетерминантный гибрид высотой до 2 м. Раннеспелый (91-105 суток). Плоды красные, округлые, сладкие, массой 10-12 г, собраны до 100 шт в 3-5 кистей.

Томат 'Блэк черри'

Плоды этого сорта не отличить от настоящих спелых вишенок!

Томат Блэк черри. Фото с сайта urbanseedling.com Индетерминантный сорт, достигает высоты от 1,3 до 1,6 м в открытом грунте, до 2-3 м в теплицах. Раннеспелый. Плоды почти черные, округлые, сладкие, с фруктовым ароматом, массой 8-10 (в открытом грунте) и до 20 г (в теплицах), собранные по 25-40 шт в кисти.

Томат 'Вишня желтая'

Спелые помидорки очень похожи на плоды желтой черешни.

Томат Вишня желтая

Индетерминантный сорт высотой более 2 м. Раннеспелый. Плоды ярко-желтые, округлые, сладкие, массой до 20 г, собраны по 30-40 шт в кисти. Очень похож на сорт 'Вишня янтарная'. Если томаты этого сорта консервировать в одной банке с сортами 'Вишня красная', 'Вишня черная' и 'Вишня розовая', получится красивое радужное ассорти.

Томат 'Златовласка'

Название сорта этих вкуснейших томатов сразу вызвало ассоциацию с одноименной мелкоцветковой хризантемой, которая одной из первых начинает феерическое цветение.

Томат Златовласка

'Златовласка' Индетерминантный сорт высотой 1,8-2 м. Раннеспелый. Плоды ярко-желтые, округлые, сладкие, массой 15-20 г.

Томат 'Дюймовочка'

Круглые плоды этого сорта настолько малы, что кажется, будто они созданы для сказочного персонажа — Дюймовочки.

Томат Дюймовочка

'Дюймовочка' Индетерминантный сорт высотой 1,5 м. Среднеранний (106-110 дней). Плоды красные, округлые, сладкие, массой до 20 г.

Томат 'Идиль коктейльный красный'

На мой взгляд, идиль — близко к идеалу. И это действительно безупречный коктейльный сорт.

Томат Идиль коктейльный красный

' Индетерминантный, высотой 1,5-2 м. Среднеспелый (100-110 дней). Плоды ярко-красные, округлые, с кислинкой, массой 20-30 г, собраны по 20 шт в кисти.

Томаты 'Киш-Миш красный F1' и 'Киш-Миш желтый F1'

Превосходные гибриды черри, которые можно заготавливать для изысканных блюд в вяленом виде.

Томат Киш-Миш красный F1, фото с сайта sadovodu.com. Томат Киш-Миш желтый F1, фото с сайта flos.ru.

Индетерминантные, высотой 1,6-2 м. Среднеранние. Плоды ярко-красные и ярко-желтые, округлые, сладкие, массой до 20 г, собраны по 20-50 шт в кисти.

Томат 'Вишневый коктейль'

Роскошный праздничный сорт.

Томат Вишневый коктейль

Индетерминантный, высотой более 2 м. Раннеспелый. Плоды ярко-красные, блестящие, округлые, сладкие, массой 15-20 г, собраны по 30-50 шт в кисти.

Томат 'Черри со сливками F1'

Интересный гибрид-новинка с плодами необычной окраски.

Томат Черри со сливками

'Черри со сливками' Индетерминантный гибрид высотой 1,6-1,8 м. Среднеспелый. Плоды розоватые, овальные, сладкие, массой 25-40 г, собранные по 5-12 шт. в кисти.

Томат 'Смородина красная F1' и 'Смородина желтая F1'

Смородиновые гибриды еще больше на любителя, чем черри, но их сладкий вкус очень хорош.

Томат Смородина красная F1. Фото с сайта sad-dizayn.ru. Томат Смородина желтая F1. Фото с сайта sad-dizayn.ru Полудетерминантные, высотой 1-1,8 м. Раннеспелые. Плоды ярко-красные и ярко-желтые, округлые, сладкие, очень мелкие, массой 3-5 г, собраны в кисти. Еще больше интересного и полезного о достоинствах и агротехнике выращивания мелкоплодных томатов вы найдете в других наших публикациях:

Помидоры черри — вишенки томата

Мелкоплодные томаты: проверенные сорта

Томаты 'Super Snow White'

Томаты 'Венус' и 'Балкони Ело F1'

Мини-томатики 'Золотая кисть' — гирлянда лампочек на ветке

А вы выращиваете томаты черри? Какие сорта ваши любимые? О каких мечтаете?