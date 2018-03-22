Аджика: шесть классических рецептов со всех уголков Кавказа

Аджика — старинная кавказская острая приправа в виде пастообразной массы, в состав которой входят красный перец c солью, чесноком, пряными травами (зелеными и сушеными, уцхо-сунели, он же пажитник). Аджика обычно бывает красного цвета, однако из неспелого перца может быть изготовлена приправа зеленого цвета. Аджика — древний рецепт, который лег в основу множества вариаций. Так, к примеру, томаты не входят в состав традиционной аджики, однако с течением времени возникли рецепты, включающие другие овощи, в том числе и томаты.

Слово «аджика» абхазского происхождения и означает просто «соль». По одной из версий, когда абхазские чабаны уходили по весне в горы пасти овец, хозяева отар давали чабанам соль. Соль вызывает у животных жажду, и они начинают потреблять большое количество воды и корма, что способствует быстрому набору веса. Соль была дорогим продуктом, чтобы чабаны не воровали ее, к ней примешивали перец. Но чабаны прекрасно использовали эту смесь как приправу и добавляли иногда туда самые пахучие пряности, такие как кинза, хмели-сунели, чеснок.

— Классическая аджика по-грузински —

1 килограмм стручкового сухого острого красного перца, 50-70 г. семян кориандра, 100 г хмели-сунели, немного корицы (молотой), 200 г грецких орехов, 300-400 г крутой соли (крупную), 300 г чеснока.

Замочить на 1 час острый красный перец. Добавить кориандр, хмели-сунели, корицу, орехи, чеснок и соль. Пропустить 3–4 раза через мясорубку с мелкой решеткой. Хранить где угодно, при любой температуре, но желательно в закрытой посуде, иначе аджика быстро высыхает. Смешанная с солью аджика хороша для обмазывания курицы или мяса перед жаркой в духовке или на гриле.

— Аджика с шафраном —

Красный перец (его должно быть больше половины всей смеси) пропустить через мясорубку. Добавить сухую кинзу, хмели-сунели, можно также имеретинский шафран. Для лучшего вкуса подойдут мелко-мелко перемопотые грецкие орехи, только не очень много. Посолить по вкусу. Точные пропорции здесь не очень важны. Готовить аджику желательно в резиновых перчатках.

— Чили-аджика с горьким перцем —

Красный болгарский перец, примерно 4 штуки, пропустить через мясорубку. Так же поступить с восемью штуками горького красного перца. Чеснок, граммов триста, измельчить в кофемолке, потом пропустить через кофемолку 15-20 семян гвоздики и сто граммов грецких орехов. Остальные приправы использовать в готовом, измельченном виде: сто граммов хмели-сунели, сто граммов перца карри, пятьдесят базилика, пакетик кориандра, столовая ложка — полторы соли.

— Аджика по-армянски —

5 кг целых помидоров, 1 кг чеснока, 500 г горького стручкового перца, соль по вкусу.

Все пропустить через мясорубку. Посолить. Оставить в эмалированной посуде на 10–15 дней, чтобы аджика перебродила, не забывая ее ежедневно перемешивать. Солить нужно помидорный сок до того, как нужно будет добавить чеснок и перец, иначе потом не будет чувствоваться вкус соли.

— Аджика с яблоками —

2 кг помидоров, 1 кг яблок, 1 кг моркови, 1 кг сладкого перца, 1 стакан сахара, 1 стакан подсолнечного масла, 3 стручка горького перца, 200 г измельченного чеснока, соль по вкусу.

Пропустить через мясорубку с мелкой решеткой помидоры, яблоки, морковь и перец. Всю эту смесь прокипятить 1 час. После кипячения добавить подсолнечное масло, горький перец, чеснок и соль. Не кипятить, только довести до кипения.

— Аджика со сладким перцем —

2 кг помидоров, 1 кг сладкого перца, 1 кг яблок, 1 кг моркови, 5-7 стручков острого перца, 200 г толченого чеснока, 1 стакан 9%-ного уксуса, 1 стакан подсолнечного масла, 1 стакан сахара, 1/4 часть стакана соли.

Пропустить через мясорубку помидоры, сладкий перец, яблоки, морковь, острый перец. Варить час на медленном огне. Добавить остывшую массу чеснок, подсолнечное масло, уксус, сахар, соль. Перемешать.