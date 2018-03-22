Шарлотка от Арины Шараповой

Вам потребуется:

— 3 яйца;

— 8 яблок;

— лимон — ½ шт;

— мука — 1 стакан;

— масло сливочное;

— мороженое — 70 гр.

Как готовить: взбить яйца с сахарным песком, добавить муку и снова хорошо взбить. Далее в тесто добавить мороженое, корицу, ваниль и тщательно перемешать. Яблоки нарезать тонкими дольками. Форму для выпекания смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями. На дно выложить яблоки, полить их соком половины лимона и залить тестом. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов.