Ещё
Шарлотка от Арины Шараповой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарлотка от Арины Шараповой 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Вам потребуется:
— 3 яйца;
— 8 яблок;
— лимон — ½ шт;
— мука — 1 стакан;
— масло сливочное;
— мороженое — 70 гр.
Как готовить: взбить яйца с сахарным песком, добавить муку и снова хорошо взбить. Далее в тесто добавить мороженое, корицу, ваниль и тщательно перемешать. Яблоки нарезать тонкими дольками. Форму для выпекания смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями. На дно выложить яблоки, полить их соком половины лимона и залить тестом. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов.
WomanHit.ru: последние новости
5 ошибок, которые портят вкус кофе Рецепты с замороженными продуктами Котлеты из индейки в кунжутной панировке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел139
Камилла называла принцессу Диану коровой и мышью10
На выброс: эти вещи выдают провинциальность1
Седокова рассказала, почему расстается с мужчинами6
Эти продукты оказались опасными для здоровья13
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение