Шарлотка от Арины Шараповой 

Вам потребуется:
— 3 яйца;
— 8 яблок;
— лимон — ½ шт;
— мука — 1 стакан;
— масло сливочное;
— мороженое — 70 гр.
Как готовить: взбить яйца с сахарным песком, добавить муку и снова хорошо взбить. Далее в тесто добавить мороженое, корицу, ваниль и тщательно перемешать. Яблоки нарезать тонкими дольками. Форму для выпекания смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями. На дно выложить яблоки, полить их соком половины лимона и залить тестом. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов.