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Названы продукты, которые готовят и едят неправильно
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Названы продукты, которые готовят и едят неправильно 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Неправильная готовка и употребление продуктов — это напрасный расход полезных микроэлементов, которые мог бы получить, но в итоге не получает организм. Эксперты рассказали в Health info о том, какие ошибки допускает большинство у себя на кухне. В частности, специалисты в области здорового питания советуют употреблять морковь сваренной целиком. По данным ряда исследований, такой вид приготовления этого овоща лучше способствует сохранению каротиноидов — компонентов, которые в организме трансформируют в витамин А, один из главных пищевых антиоксидантов. Чеснок после давки лучше оставить в виде кашицы на 10 минут, прежде чем пустить в дело. В этом случае вырастает концентрация каллицина — вещества, улучшающего ток крови по сосудам и прохождение тромбоцитов. Полностью созревшие и сладкие яблоки и груши из магазина окажутся не так полезны, как недозрелые. За время долгого лежания и хранения, сообщили эксперты, в плодах почти полностью разрушается хлорофилл, что резко снижает их ценность с точки зрения содержания антиоксидантов. МедикФорум не раз писал о таком «суперпродукте» как брокколи — это растение поразительно эффективно в деле предотвращения рака груди и рака кожи. Увы, многим решительно не нравится его вкус. Эксперты, в свою очередь, советуют готовить брокколи на пару и использовать в составе острых блюд — отношение к продукту сразу изменится. В пищу можно употреблять не только соцветия, но и стебли: в них очень много последних полезных витаминов и минералов. Помидоры гораздо правильнее есть не в сыром, а в тушеном виде. Содержащийся в них антиоксидант ликопин, защищающий от сердечно-сосудистых недугов, лучше всего ликопин усваивается, если помидоры предварительно были немного потушены на огне. Грейпфруты эксперты рекомендуют есть вместе с кожурой, которая является богатейшим источником витамина С. Ее можно провернуть на мясорубке и смешать с медом и семечками. Также нужно есть только вместе со шкуркой и киви. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)
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